Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Безработные контейнеровозы

    29.09.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы читать материалы целиком. Или получите доступ к демо-материалам.

    ПодписатьсяДемо-доступ
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Состав и периодичность выпуска аналитических материалов с примерами смотрите здесь

    Доступ к уникальным авторским отраслевым материалам сайта SeaNews.
    Вам будут доступны абсолютно все новостные материалы сайта www.SeaNews.ru, которые недоступны больше нигде. Вы узнаете о наиболее важных и горячих событиях в мире транспорта и грузоперевозок, а архив сайта с 2000 года откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Нас читают

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017АвтоперевозкиАпрельГрузоперевозкиЖ/д перевозкиИюльИюньМайМартМорские перевозкиРоссияФевральЯнварь 06.09.2017 Грузооборот российского транспорта
    По итогам 7 месяцев 2017 года перевозки грузов российским транспортом составили 4 млрд 218,4 млн тонн. Это больше, […]
    0
    2017ГлобальноСпотовый рынокФрахтовые ставкиЯнварь 16.01.2017 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2017
    На второй неделе года спотовые ставки на европейском трейде продолжают снижаться, а на американском направлении – расти. Так, […]
    0
    2017NEW WeeklyАпрельИюньКонтейнерооборотМайМартСеверо-ЗападФевральЯнварь 19.07.2017 New Weekly №45 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 6 месяцев 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017PanalpinaГлобальноФинансы 20.07.2017 Финансы Panalpina
    Panalpina опубликовала финансовые показатели за первое полугодие 2017 года. Выручка увеличилась на 1,4% до 2,6 млрд швейцарских франков […]
    0
    2017ГданьскГлобальноКонтейнерооборот 20.07.2017 Контейнерооборот Гданьска
    Контейнерооборот Гданьска по итогам первого полугодия составил 689,1 тыс. TEU. Это на 6,7% больше, чем за первые шесть […]
    0
    2017АвгустБункеровкаГлобально 14.08.2017 Обзор мирового рынка бункеровки. 33 неделя 2017
    На 33 неделе года стоимость бункерного топлива снизилась в большинстве исследуемых портов. Только в Пусане и Сингапуре выросли […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017NEW WeeklyКонтейнерооборотСеверо-ЗападЯнварь 22.02.2017 New Weekly №25 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, январь 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ZimАпрельИюньМайМартФевральФинансыЯнварь 30.08.2017 Прибыль за квартал, убыток за полугодие
    Zim опубликовал финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2017 года. По итогам квартала чистая прибыль составила […]
    0
    2017TEUАпрельГлобальноИюльИюньКонтейнерооборотМайМартФевральЯнварь 08.09.2017 Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок в январе-июле 2017 года составил 93 млн TEU, что на 5,5% превышает […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АпрельЗерноИмпортИюльИюньМайМартРоссияСтатистика таможниФевральЭкспортЯнварь 08.09.2017 Экспорт и импорт зерновых
    За январь-июль 2017 года Россия экспортировала более 12,8 млн тонн пшеницы и меслина, что на 17,6% больше показателя […]
    0
    2017АвгустИюльИюньСеверо-Запад 28.09.2017 Аналитический сервис ВЭД портов РФ — Северо-запад (июнь-август 2017г.)
    Сервис содержит данные ВЭД (таможеной статистики) портов Северо-Запада: Балтийский бассейн период данных июнь-август 2017г. ежемесячное пополнение данными последнее […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвтоимпортАвтоэкспортАпрельИюльИюньМайМартСтатистика таможниФевральЯнварь 13.09.2017 Автоэкспорт и автоимпорт
    По итогам 7 месяцев 2017 года российский экспорт легковых автомобилей составил 49,1 тыс. единиц. Это на 29,9% больше, […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    29.09.2017 Panalpina продолжает покупать
    29.09.2017 Операционные расходы снижаются
    28.09.2017 Panalpina покупает голландского специалиста по скоропорту
    28.09.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    28.09.2017 На пароме, на трале и своим ходом
    27.09.2017 New Weekly №54 Грузооборот портов Юга РФ, 8 месяцев 2017г.
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    Заполните поле

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    Заполните поле

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    Заполните поле

    +