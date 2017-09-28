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    • Panalpina покупает голландского специалиста по скоропорту

    28.09.2017

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    • Panalpina сообщил а о приобретении голландской компании Interfresh Airfreight Handling, специализирующейся на таможенном оформлении и доставке «последней мили» скоропортящихся грузов – цветочной продукции из Кении, а также других грузов из АТР и Латинской Америки.

    В периметр сделки войдут также аффилированные с Interfresh компании Fresh Cargo Connection и Dutch Cargo Connection. Fresh Cargo Connection выступает в качестве фискального агента для клиентов, в то время как Dutch Cargo Connection предоставляет услуги по логистике таких скоропортящихся грузов как рыба, фрукты, овощи и грибы.

    Компании базируются в аэропорту Схипхол (Амстердам), где расположены офисы и холодный склад. Ежегодный объем обрабатываемых грузов составляет порядка 20 тыс. тонн.

    Все три фирмы принадлежат CEO и основательнице Interfresh Соне Кауфманн. С.Кауфманн присоединится к управленческой команде Panalpina и будет руководить голландским бизнесом компании по логистике скоропортящихся грузов.

    Финансовую сторону сделки стороны не раскрывают. Соглашение было подписано 27 сентября.

    Напомним, двумя годами ранее Panalpina приобрела у голландской Dutch Flower Group мажоритарный пакет в экспедиторской компании Airflo, специализирующейся на транспортировке цветов и овощей.

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