Hapag-Lloyd увеличивает капитал

Hapag-Lloyd увеличит капитал с 164 042 940 евро до 175 760 293 евро за счет выпуска 11 717 353 новых акций без фиксированного номинала.

Доля акционерного капитала, приходящегося на одну новую акцию, составляет 1 евро. Дивидендные выплаты по новым акциям будут начисляться с 1 января 2017 года. Новые акции буду предложены всем акционерам по подписке по цене 30 евро в соотношении 14:1 на акцию.

Предполагается, что срок подписки начнется со 2 октября и продлится до 16 октября 2017 года. Выручка от подписки на акции ожидается в объеме порядка 352 млн евро (414 млн долларов). Эти средства планируется направить в первую очередь на сокращение задолженности.

Увеличение капитала было оговорено в связи со сделкой по слиянию с UASC. Напомним, официально слияние состоялось 24 мая 2017 года. 29 мая на общем собрании акционеры одобрили увеличение капитала.