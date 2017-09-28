Четвертый 21-тысячник для OOCL

OOCL провел церемонию имянаречения четвертого контейнеровоза вместимостью 21 413 TEU. Судно поучило название «OOCL United Kingdom».

Напомним, строительство серии осуществляется на Samsung Heavy Industries. Всего заказано 6 судов такого типоразмера.

Вместе с ранее сданными 21-тысячниками «OOCL United Kingdom» будет работать на трейде Азия – Европа на сервисе LL1 в ротации: Шанхай – Нинбо – Сямэнь – Янтьян – Сингапур – Феликстоу – Роттердам – Гданьск – Вильгельмсхафен – Феликстому – Сингапур – Янтьян – Шанхай. Длительность кругорейса составляет 77 дней.

Как отмечают в OOCL, 27 лет назад первым портом захода в Европе крупнейшего на тот момент контейнеровоза также стал Феликстоу. Контейнеровоз назывался «OOCL Hope», а его вместимость составляла 3,5 тыс. TEU. «OOCL United Kingdom» в шесть раз больше, при этом потребляет всего на 60% больше бункера, чем «OOCL Hope».

Основные технические характеристики «OOCL United Kingdom»: