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    • Четвертый 21-тысячник для OOCL

    28.09.2017

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    • OOCL провел церемонию имянаречения четвертого контейнеровоза вместимостью 21 413 TEU. Судно поучило название «OOCL United Kingdom».

    Напомним, строительство серии осуществляется на Samsung Heavy Industries. Всего заказано 6 судов такого типоразмера.

    Вместе с ранее сданными 21-тысячниками «OOCL United Kingdom» будет работать на трейде Азия – Европа на сервисе LL1 в ротации: Шанхай – Нинбо – Сямэнь – Янтьян – Сингапур – Феликстоу – Роттердам – Гданьск – Вильгельмсхафен – Феликстому – Сингапур – Янтьян – Шанхай. Длительность кругорейса составляет 77 дней.

    Как отмечают в OOCL, 27 лет назад первым портом захода в Европе крупнейшего на тот момент контейнеровоза также стал Феликстоу. Контейнеровоз назывался «OOCL Hope», а его вместимость составляла 3,5 тыс. TEU. «OOCL United Kingdom» в шесть раз больше, при этом потребляет всего на 60% больше бункера, чем «OOCL Hope».

    Основные технические характеристики «OOCL United Kingdom»:

    • Длина – 399,9 м,
    • Осадка – 14,5 м,
    • Дедвейт – 191,3 тыс. тонн.

     

     

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