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    • Совкомфлот танкерный оператор года

    28.09.2017

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    • Вчера в Лондоне прошло традиционное вручение Lloyd’s List Global Awards. Организаторы пока не опубликовали официальный список победителей, но некоторые из них уже известны.

    Так, танкерным оператором года назван «Совкомфлот». Помимо российской компании на этот титул претендовали Capital Ship Management, Euronav, MISC Group и Stena Bulk.

    «Совкомфлот» также номинировался в категории «Компания года» – это звание получил Pacific Basin Shipping.

    Контейнерным оператором года стал APL, балкерным оператором года – C Transport Maritime

    Портовым оператором года признан терминал Hutchison Ports в Феликстоу. Другой новый контейнерный терминал, Rotterdam World Gateway, получил награду в области экологии.

    Награду в области морского права получила компания Stephenson Harwood, в области образования – Magsaysay People Resources Corporation, лучшим в области инноваций признан Evergas.

    Фотоотчет из опубликованного в соцсетях

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