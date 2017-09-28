Последний из 17

Информационно-аналитическое агентство

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    28.09.2017

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    • Hapag-Lloyd принял «Al Jmeliyah» – последний в серии из 17 контейнеровозов, заказанных UASC летом 2013 года.

    Строительство осуществлялось на верфи Hyundai Samho Heavy Industries в Южной Корее. В серии одиннадцать контейнеровозов вместимостью 15 тыс. TEU и шесть – вместимостью 19,9 тыс. TEU. «Al Jmeliyah» входит в число 15-тысячников.

    «С приемом этого новостроя формирование нашего флота – одного из самых молодых и современных в отрасли со средним возрастом судов всего 7,1 года – завершено, – сказал Энтони Фирмин, Chief Operating Officer Hapag-Lloyd. – Мы не планируем в обозримом будущем заказывать новые суда».

    «Al Jmeliyah» встанет на сервис FE4 альянса THE Alliance между портами Азии и Северной Европы в эти выходные. Длина судна составляет 368 м, ширина – 51 м, название переводится с арабского как «прекрасный».

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