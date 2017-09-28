Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • На пароме, на трале и своим ходом

    28.09.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Российское подразделение Agility поделилось опытом доставки в Новороссийск двух автокранов из Англии. Имя заказчика в компании не раскрывают, но уточняют, что это «один из лидеров в отрасли строительства и проектирования систем зернохранения».

    Два автомобильных крана TEREX Demag AC100 и Demag AC55L были приобретены в Англии на аукционе. Доставить технику на стройплощадку в Новороссийск было поручено Agility.  Важным требованием со стороны клиента был срок доставки, т.к. во время ожидания купленных автокранов приходилось нанимать технику и терять деньги за каждый день аренды крана на стройплощадке.

    Из Англии техника была отправлена морем из порта Гулль, после перегрузки с одного парома на другой в Хельсинки груз доставили в Бронку. Как пояснили SeaNews в Agility, выбор порта выгрузки был обусловлен тем, что в Санкт-Петербурге было проще проходить таможенное оформление и время доставки было быстрее.

    По прибытии выяснилось, что на технике были установлены противовесы, о которых не было известно ранее, и реальные габариты кранов значительно превышали изначально заявленные, поэтому пришлось переоформлять уже заказанные разрешения.

    Еще одной проблемой, с которой пришлось столкнуться при транспортировке, была необходимость замены аккумуляторов на территории порта из-за невозможности загрузки техники на тралы. Для замены аккумуляторов Agility воспользовалась услугами сервисной службы TEREX в Санкт-Петербурге.

    Из-за значительного веса груза, больше 120 тонн, тралы не смогли преодолеть горные перевалы на подъезде к Новороссийску. В этих условиях технику пришлось снять с тралов и преодолевать проблемные места «своим ходом».

    Тем не менее, несмотря на все сложности, транспортировка заняла всего 7 дней – с учетом перегрузки с парома на паром в Финляндии.

    161

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    HeavyliftНегабаритРЖД Логистика 27.09.2017 «Практически работали с граммами и миллиметрами»
    «РЖД Логистика» поделилась опытом мультимодальной перевозки негабаритного оборудования для Гродненской ТЭЦ-2 из России в Белоруссию, организованной Новосибирским филиалом […]
    0
    HeavyliftАнтверпенНегабаритСабетта 03.07.2017 Негабаритный груз для завода в Тобольске
    Комплекс гигантских колонн в терминале компании Zuidnatie в порту Антверпена готов к отправке в Тобольск в Западной Сибири. […]
    0
    HeavyliftБалтийскНегабаритПаромные перевозкиПУЛ трансУсть-Луга 25.01.2017 Атомный проект Пул транса
    «ПУЛ транс», маневровый оператор порта Усть-Луга, отгрузил в Калининградскую область партию дизель-генераторов для строящейся Балтийской АЭС. В компании […]
    0
    HeavyliftЗвездаРоснефтьСудостроение 26.05.2017 Крупнотоннажное оборудование для Звезды
    На стапель судостроительного комплекса «Звезда», входящего в АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», в ТОР «Большой Камень» доставлено […]
    0
    HeavyliftSiemensАвиалогистикаВолга-ДнепрНегабарит 21.06.2017 Про авиадоставку из Германии в Кувейт
    Авиакомпания «Волга-Днепр» рассказала об опыте доставки в Кувейт ротора генератора длиной 11 м и весом 57 тонн. Перевозка […]
    0
    AgilityHeavyliftНегабарит 12.04.2017 Мордовский негабарит
    Agility поделилась опытом доставки оборудования для цементного завода. Груз – размольную чашу сырьевой мельницы диаметром 5,5 м, высотой […]
    0
    Agility 16.03.2017 Итоги 2016 Agility
    Agility опубликовала финансовые показатели за 4 квартал 2016 года и весь 2016 год. Выручка по итогам 2016 года […]
    0
    НегабаритУсть-ЛугаЮг-2 02.08.2017 МПК «Юг-2» набирает вес
    Агрегат весом 680 тонн благополучно выгружен на Многопрофильном терминале «Юг-2» в порту Усть-Луга. Это самый тяжелый переваленный в […]
    0
    HeavyliftM&ARickmers-LinieПроектные грузы 10.02.2017 Rickmers-Linie купили
    Бизнес-операции и международная организация Rickmers-Linie, включая NPC Projects, перешли под контроль созданной в 2013 году Zeaborn Group. Zeaborn […]
    0
    HeavyliftНегабаритСеверное морское пароходство 09.08.2017 Негабариты СМП
    «Северное морское пароходство» поделилось опытом доставки негабаритных тяжеловесных грузов из Антверпена в Петербург. В июле таких негабаритов было […]
    0
    AgilityИнвестицииЛогистикаСтратегия 30.01.2017 Куда лучше инвестировать в 2017 году
    Нам нравится применять новые технологии. Agility уже предлагает сервисы по отслеживанию грузов в режиме online как с компьютера, так и с мобильных устройств с помощью приложения Agility Track&Trace.
    0
    Hansa Heavy LiftНегабарит 22.08.2017 Hansa Heavy Lift транспортировала краны
    Hansa Heavy Lift транспортировала шесть козловых кранов на пневмоходу из Японии в Турцию. Размеры каждого составляли 28,9Х11,3Х26,6 м. […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    28.09.2017 Panalpina покупает голландского специалиста по скоропорту
    28.09.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    28.09.2017 На пароме, на трале и своим ходом
    27.09.2017 New Weekly №54 Грузооборот портов Юга РФ, 8 месяцев 2017г.
    27.09.2017 «Практически работали с граммами и миллиметрами»
    27.09.2017 MOL принял новый газовоз
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    Заполните поле

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    Заполните поле

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    Заполните поле

    +