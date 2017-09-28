На пароме, на трале и своим ходом

Российское подразделение Agility поделилось опытом доставки в Новороссийск двух автокранов из Англии. Имя заказчика в компании не раскрывают, но уточняют, что это «один из лидеров в отрасли строительства и проектирования систем зернохранения».

Два автомобильных крана TEREX Demag AC100 и Demag AC55L были приобретены в Англии на аукционе. Доставить технику на стройплощадку в Новороссийск было поручено Agility. Важным требованием со стороны клиента был срок доставки, т.к. во время ожидания купленных автокранов приходилось нанимать технику и терять деньги за каждый день аренды крана на стройплощадке.

Из Англии техника была отправлена морем из порта Гулль, после перегрузки с одного парома на другой в Хельсинки груз доставили в Бронку. Как пояснили SeaNews в Agility, выбор порта выгрузки был обусловлен тем, что в Санкт-Петербурге было проще проходить таможенное оформление и время доставки было быстрее.

По прибытии выяснилось, что на технике были установлены противовесы, о которых не было известно ранее, и реальные габариты кранов значительно превышали изначально заявленные, поэтому пришлось переоформлять уже заказанные разрешения.

Еще одной проблемой, с которой пришлось столкнуться при транспортировке, была необходимость замены аккумуляторов на территории порта из-за невозможности загрузки техники на тралы. Для замены аккумуляторов Agility воспользовалась услугами сервисной службы TEREX в Санкт-Петербурге.

Из-за значительного веса груза, больше 120 тонн, тралы не смогли преодолеть горные перевалы на подъезде к Новороссийску. В этих условиях технику пришлось снять с тралов и преодолевать проблемные места «своим ходом».

Тем не менее, несмотря на все сложности, транспортировка заняла всего 7 дней – с учетом перегрузки с парома на паром в Финляндии.