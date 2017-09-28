Информационно-аналитическое агентство

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    • Ветер и волнение на Юге и в Баренцевом

    28.09.2017

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    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Азовском море вечером и до конца суток 27 сентября, а также в течение суток 28 сентября в восточной части Азовского моря сохранится сильный северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/сек, по южной половине Азовского моря местами до 25 м/сек. Высота волн 0,8-1,5 м, в открытой части моря до 2-2,5 м,
    • В Черном море в прибрежных водах Крыма от п.п Черноморское до Феодосии ветер северо-восточный 15-20 м/сек, высота волны 2,5-3,5 м. В Керченском проливе ветер северо-восточный 18-23 м/сек, порывы 25-27 м/сек, высота волн 1,5-2,5 м. В районе Новороссийска ветер северо-восточный 28-33 м/сек,
    • В Баренцево морем в центральной и северной части западный, северо-западный ветер 9-14 м/сек. Местами дождь, туман, на севере осадки. Видимость хорошая, в тумане 300-800 м, в осадках 2-4 км. Температура воздуха +5+10°, на севере моря от 0 до +3°. Высота волны 1-2 м.
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