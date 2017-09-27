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    • MOL принял новый газовоз

    27.09.2017

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    • Совместное предприятие MOL, China COSCO Shipping и China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC) приняли новый СПГ-танкер «CESI Tianjin».

    Судно построено на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding. Это четвертый газовоз, который будет зафрахтован SINOPEC для транспортировки газа с австралийского проекта Australia Pacific LNG Project.

    Первое судно серии, «CESI Gladstone», было сдано в октябре прошлого года, второе, «CESI Qingdao» – в январе этого года, третье, «CESI Beihai» – в июне.

    Всего под проект заказано 6 газовозов, остальные два должны быть переданы заказчику в 2018 году.

    Основные технические характеристики судов:

    • Длина – 290 м,
    • Ширина – 45,6 м,
    • Осадка – 11,7 м,
    • Грузовместимость – 174,1 тыс. куб. м,
    • Скорость – 19,5 узла.

     

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