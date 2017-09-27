MOL принял новый газовоз

Совместное предприятие MOL, China COSCO Shipping и China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC) приняли новый СПГ-танкер «CESI Tianjin».

Судно построено на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding. Это четвертый газовоз, который будет зафрахтован SINOPEC для транспортировки газа с австралийского проекта Australia Pacific LNG Project.

Первое судно серии, «CESI Gladstone», было сдано в октябре прошлого года, второе, «CESI Qingdao» – в январе этого года, третье, «CESI Beihai» – в июне.

Всего под проект заказано 6 газовозов, остальные два должны быть переданы заказчику в 2018 году.

Основные технические характеристики судов: