MOL принял новый газовоз

Совместное предприятие MOL, China COSCO Shipping и China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC) приняли новый СПГ-танкер «CESI Tianjin».
Судно построено на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding. Это четвертый газовоз, который будет зафрахтован SINOPEC для транспортировки газа с австралийского проекта Australia Pacific LNG Project.
Первое судно серии, «CESI Gladstone», было сдано в октябре прошлого года, второе, «CESI Qingdao» – в январе этого года, третье, «CESI Beihai» – в июне.
Всего под проект заказано 6 газовозов, остальные два должны быть переданы заказчику в 2018 году.
Основные технические характеристики судов:
- Длина – 290 м,
- Ширина – 45,6 м,
- Осадка – 11,7 м,
- Грузовместимость – 174,1 тыс. куб. м,
- Скорость – 19,5 узла.