DNV GL выделяет цифровой бизнес

DNV GL принял решение выделить дигитализацию в отдельный бизнес – Digital Solutions, консолидировав в рамках единой организации все свои подразделения, занятые разработкой цифровых решений. В структуру Digital Solutions войдет, в частности, DNV GL – Software.

Digital Solutions возглавит Элизабет Хеггелунд Турстад, ранее руководившая нефтегазовым бизнесом DNV GL. В штат организации войдет порядка тысячи специалистов.

«Сырье в 21 веке – это данные, они являются основанием и двигателем цифровой трансформации и формируют базу для создания добавленной стоимости», – прокомментировал создание Digital Solutions президент и CEO группы DNV GL Реми Эриксен.