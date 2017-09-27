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    • DNV GL выделяет цифровой бизнес

    27.09.2017

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    • DNV GL принял решение выделить дигитализацию в отдельный бизнес – Digital Solutions, консолидировав в рамках единой организации все свои подразделения, занятые разработкой цифровых решений. В структуру Digital Solutions войдет, в частности, DNV GL – Software.

    Digital Solutions возглавит Элизабет Хеггелунд Турстад, ранее руководившая нефтегазовым бизнесом DNV GL. В штат организации войдет порядка тысячи специалистов.

    «Сырье в 21 веке – это данные, они являются основанием и двигателем цифровой трансформации и формируют базу для создания добавленной стоимости», – прокомментировал создание Digital Solutions президент и CEO группы DNV GL Реми Эриксен.

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