Информационно-аналитическое агентство

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    • 27 сентября в истории транспортной отрасли

    27.09.2017

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    • 1825 год. В Англии началось движение по первой общественной железной дороге. Паровоз, сконструированный Джорджем Стефенсоном, провез поезд с 450 пассажирами из Дарлингтона в Стоктон со скоростью 24 км/ч.

    1854 год. Произошло первое в Атлантическом океане крушение парового пассажирского судна. В 65 милях к юго-западу от мыса Рейс (юго-восточная оконечность острова Ньюфаундленд) американский колесный лайнер «Арктик» (водоизмещение 2850 тонн, деревянный корпус) в густом тумане наскочил на небольшой французский паровинтовой бриг «Веста» (250 тонн, металлический корпус) с грузом рыбы.

    «Арктик» получил несколько пробоин, и вода быстро залила топки котлов. Капитан потерял контроль над ситуацией, и среди паникующих пассажиров возобладало «право сильного». А французское судно, выбросив за борт весь груз, сумел добраться до берега.

    1941 год. На верфи Bethlehem-Fairfield Shipyard (Мэриленд, США) спустили на воду «Patrick Henry», первый сухогруз серии Liberty – одного из первых в мире опытов производства судов одного проекта в массовом количестве, практически конвейерным способом. Всего за годы войны было построено 2710 судов серии Liberty различной модификации.

     

     

     

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