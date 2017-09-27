27 сентября в истории транспортной отрасли

1825 год. В Англии началось движение по первой общественной железной дороге. Паровоз, сконструированный Джорджем Стефенсоном, провез поезд с 450 пассажирами из Дарлингтона в Стоктон со скоростью 24 км/ч.

1854 год. Произошло первое в Атлантическом океане крушение парового пассажирского судна. В 65 милях к юго-западу от мыса Рейс (юго-восточная оконечность острова Ньюфаундленд) американский колесный лайнер «Арктик» (водоизмещение 2850 тонн, деревянный корпус) в густом тумане наскочил на небольшой французский паровинтовой бриг «Веста» (250 тонн, металлический корпус) с грузом рыбы.

«Арктик» получил несколько пробоин, и вода быстро залила топки котлов. Капитан потерял контроль над ситуацией, и среди паникующих пассажиров возобладало «право сильного». А французское судно, выбросив за борт весь груз, сумел добраться до берега.

1941 год. На верфи Bethlehem-Fairfield Shipyard (Мэриленд, США) спустили на воду «Patrick Henry», первый сухогруз серии Liberty – одного из первых в мире опытов производства судов одного проекта в массовом количестве, практически конвейерным способом. Всего за годы войны было построено 2710 судов серии Liberty различной модификации.