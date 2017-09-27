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    • Проект Соглашения о судоходстве в странах ЕАЭС одобрен

    27.09.2017

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    • На днях Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Соглашения о судоходстве в странах ЕАЭС. Основная цель документа – упростить доступ судов под флагами государств ЕАЭС на внутренние водные пути стран Союза и снизить административные издержки бизнеса при осуществлении перевозок речным транспортом. Также проект соглашения предусматривает взаимное признание судовых документов и квалификационных документов капитана и членов экипажей судов.

    Как пояснил SeaNews советник отдела таможенных операций и таможенного контроля департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Соколов, сейчас существуют вопросы по доступу казахстанских (в частности) судов на внутренние водные пути России.

    Учитывая, что Договором о ЕАЭС предусмотрен равный доступ на рынки, свобода движения товаров, услуг и капитала, то договорились предусмотреть возможность, в частности, казахстанским судам (с флагом РК) ходить по рекам России. Причем на начальном этапе такой доступ будет по заявлению лица. В дальнейшем предусмотрено развитие интеграции в части взаимного признания документов судовых, квалификационных документов капитана и членов экипажа.

    Как уточнил С.Соколов, со сторонами вопрос проработан, учтены позиции государств-членов (особенно РФ как разработчика документа и наиболее обладающей внутренними водными путями).

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