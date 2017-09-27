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    • «Практически работали с граммами и миллиметрами»

    27.09.2017

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    • «РЖД Логистика» поделилась опытом мультимодальной перевозки негабаритного оборудования для Гродненской ТЭЦ-2 из России в Белоруссию, организованной Новосибирским филиалом компании.

    Доставка статора весом 94 тонны и ротора весом 32 тонны для ПАО НПО «Элсиб» осуществлялась от двери до двери». Оборудование перевозили на специальном железнодорожном транспортере со станции Чемской Западно-Сибирской железной дороги через станцию Аульс в Гродненской области (Белоруссия) и далее в режиме «последней мили» автотранспортом до Гродненской ТЭЦ-2.

    Как подчеркнули в компании, «РЖД Логистика» стала единственным логистическим оператором, сумевшим предложить заказчику приемлемую и безопасную схему перевозки столь чувствительного к транспортировке и операциям по перегрузу оборудования с оформлением всей необходимой для перевозки по Белоруссии документации.

    Как пояснил SeaNews и.о. директора филиала «РЖД Логистики» в Новосибирске Ярослав Вышиденко, «Высокотехнологичное оборудование очень чувствительно к любой тряске при работе с ним и в пути следования. Поэтому главным требованием заказчика было обеспечить 100%-ую целостность и сохранность дорогостоящего груза. Мы особо тщательно выбирали технику для проведения погрузо-разгрузочных работ, использовали максимально надежное крепление, отдельные элементы совершенствовали сами на месте. Практически работали с граммами и миллиметрами». Суммарная стоимость груза, по словам Я.Вышиденко, составляла более 250 млн рублей.

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