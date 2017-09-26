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    • Global Ports назначил финансового директора

    26.09.2017

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    • Финансовым директором Global Ports Investments PLC назначен Александр Рославцев. Как сообщили SeaNews в компании, А.Рославцев занял должность, которую до марта 2017 года занимал Михаил Логанов, ставший генеральным директором Global Ports.

    А.Рославцев – выпускник Московского государственного авиационного института (специальность «инженер-экономист»), окончил несколько курсов по управлению бизнесом в Уортонской бизнес-школе (Wharton Business School) в Филадельфии, Пенсильвания.

    Он имеет более чем одиннадцатилетний опыт деятельности в области финансового управления в различных отраслях экономики. До прихода в Global Ports А.Рославцев работал финансовым директором агропромышленной группы «Русагро» и компании Hewlett Packard Russia and CIS, с 2006 по 2010 год был финансовым директором и вице-президентом компании «Росинтер Ресторантс Холдинг», ранее занимал различные должности в таких компаниях как KPMG, Ford и Intel; является членом Ассоциации профессиональных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).

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