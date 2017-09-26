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    • Finnlines приступил к удлинению судов

    26.09.2017

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    • На этой неделе Finnlines запускает инвестиционную программу по повышению энергоэффективности и сокращению атмосферных выбросов, в рамках которой предусмотрено удлинение четырех судов линии серии Breeze.

    По информации компании, речь идет о «Finnsky», «Finnsun», «Finntide» и «Finnwave». Одномоментно работы будут вестись только на одном судне. Первое должно было уйти на верфь в понедельник.

    На время работ суда будут сниматься с сервиса примерно на 9 недель, на этот период вместимость на ряде сервисов будет временно сокращена. По информации Finnlines, затронуты будут сервисы Уусикапунки / Турку – Травемюнде, Ханко – Росток и Хельсинки – Росток / Орхус. В компании обещают, что постараются свести к минимуму негативные последствия вывода судов.

    Удлинение судов позволит увеличить грузовое пространство почти на 30%, при этом объем потребляемого бункера в пересчете на одну грузовую единицу сократится.

    Напомним, контракт на выполнение работ по удлинению судов подписан с верфью Remontowa S.A. в Гданьске, при этом помимо четырех судов, оговоренных контрактом, в опционе еще два.

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