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    • 10 рудовозов за 800 млн долларов

    26.09.2017

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    • Hyundai Heavy Industries (HHI) подписала контракт на строительство для южнокорейской Polaris Shipping десяти рудовозов класса VLOC. Стоимость контракта оценивается в 800 млн долларов.

    Как говорится в официальном заявлении компании, это самый крупный единоразовый заказ с 2012 года: тогда десять контейнеровозов у HHI заказала греческая судоходная компания.

    Длина каждого судна составляет 340 м, ширина – 62 м, дедвейт – 325 тыс. тонн. Сдача в эксплуатацию рудовозов, которые будут работать на СПГ, планируется к 2021 году.

    Отмечается, что в общей сложности HHI получила 20 заказов от Polaris Shipping и уже сдала в эксплуатацию семь судов, включая четыре заказанных в 2013 году рудовоза класса VLOC.

    В этом году HHI Group выиграла контракты на строительство 99 судов стоимостью в 5,8 млрд долларов, что почти в пять раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года – 20 судов стоимостью 2 млрд долларов.

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