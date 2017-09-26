10 рудовозов за 800 млн долларов

Hyundai Heavy Industries (HHI) подписала контракт на строительство для южнокорейской Polaris Shipping десяти рудовозов класса VLOC. Стоимость контракта оценивается в 800 млн долларов.

Как говорится в официальном заявлении компании, это самый крупный единоразовый заказ с 2012 года: тогда десять контейнеровозов у HHI заказала греческая судоходная компания.

Длина каждого судна составляет 340 м, ширина – 62 м, дедвейт – 325 тыс. тонн. Сдача в эксплуатацию рудовозов, которые будут работать на СПГ, планируется к 2021 году.

Отмечается, что в общей сложности HHI получила 20 заказов от Polaris Shipping и уже сдала в эксплуатацию семь судов, включая четыре заказанных в 2013 году рудовоза класса VLOC.

В этом году HHI Group выиграла контракты на строительство 99 судов стоимостью в 5,8 млрд долларов, что почти в пять раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года – 20 судов стоимостью 2 млрд долларов.