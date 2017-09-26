Распоряжение по актуализации «дорожной карты» таможни

На сайте правительства опубликовано распоряжение от 15 сентября 2017 года №1978-р Об актуализации «дорожной карты» «Совершенствование таможенного администрирования».

Согласно справке к документу, «дорожная карта» дополнена 19 новыми мероприятиями, направленными на упрощение и оптимизацию фискальных и таможенных процедур, сокращение сроков таможенных операций, развитие межведомственного взаимодействия при таможенном и других видах государственного контроля.

Кроме того, по ряду пунктов «дорожной карты» скорректированы сроки исполнения и ответственные исполнители мероприятий.

Как отметил на совещании председателя правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерам курирующий это направление заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, «Эти мероприятия касаются, например, других требований при проектировании и строительстве пунктов пропуска. Считается, что современные требования достаточно сложные, дублируют многие функции, в том числе позволяют проводить повторные ненужные проверки в рамках пункта пропуска. И теперь уже в связи с обязательством по этой «дорожной карте» нужно будет принять новый норматив по современным пунктам пропуска, для того чтобы обслуживать экспортно-импортные операции».

«Упрощаются процедуры в рамках документооборота, и по пилоту теперь будет разрешено при электронном взаимодействии не заполнять бумажные носители, от них отказаться. Мы посмотрим, как этот пилот пойдет, имея в виду, что он пойдет успешно, после чего сможем перевести все в электронную форму».

«Предусматривается специальный регламент прохождения товаров через таможню, когда исключаются дублирующие проверки, и проверки будут проходить всего лишь один раз. Затем появляются возможности для отправителей грузов – при заполнении таможенной декларации в электронном виде избегать все те административные процедуры, которые сопровождают прохождение груза в настоящий момент».

С текстом распоряжения можно ознакомиться в прилагаемом файле.

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