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    • Распоряжение по актуализации «дорожной карты» таможни

    26.09.2017

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    • На сайте правительства опубликовано распоряжение от 15 сентября 2017 года №1978-р Об актуализации «дорожной карты» «Совершенствование таможенного администрирования».

    Согласно справке к документу, «дорожная карта» дополнена 19 новыми мероприятиями, направленными на упрощение и оптимизацию фискальных и таможенных процедур, сокращение сроков таможенных операций, развитие межведомственного взаимодействия при таможенном и других видах государственного контроля.

    Кроме того, по ряду пунктов «дорожной карты» скорректированы сроки исполнения и ответственные исполнители мероприятий.

    Как отметил на совещании председателя правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерам курирующий это направление заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, «Эти мероприятия касаются, например, других требований при проектировании и строительстве пунктов пропуска. Считается, что современные требования достаточно сложные, дублируют многие функции, в том числе позволяют проводить повторные ненужные проверки в рамках пункта пропуска. И теперь уже в связи с обязательством по этой «дорожной карте» нужно будет принять новый норматив по современным пунктам пропуска, для того чтобы обслуживать экспортно-импортные операции».

    «Упрощаются процедуры в рамках документооборота, и по пилоту теперь будет разрешено при электронном взаимодействии не заполнять бумажные носители, от них отказаться. Мы посмотрим, как этот пилот пойдет, имея в виду, что он пойдет успешно, после чего сможем перевести все в электронную форму».

    «Предусматривается специальный регламент прохождения товаров через таможню, когда исключаются дублирующие проверки, и проверки будут проходить всего лишь один раз. Затем появляются возможности для отправителей грузов – при заполнении таможенной декларации в электронном виде избегать все те административные процедуры, которые сопровождают прохождение груза в настоящий момент».

    С текстом распоряжения можно ознакомиться в прилагаемом файле.

    Распоряжение

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