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    • Пять Aframax’ов для Роснефти и Совкомфлота на Звезде

    26.09.2017

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    • 25 сентября ПАО «Совкомфлот», ПАО «НК «Роснефть», ООО «ССК «Звезда» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» подписали пакет соглашений, которые предусматривают строительство на «Звезде» пяти нефтеналивных танкеров типоразмера Aframax и их последующую эксплуатацию в экспортных перевозках сырой нефти.

    «Совкомфлот» обеспечит оперирование судами – будет вести наблюдение за их строительством, а в последующем возьмет на себя техническое управление танкерами, включая подбор и формирование экипажей.

    Строительство будет осуществляться совместно с Hyundai Heavy Industries. Начать эксплуатацию судов планируется с 2021 года.

    Дедвейт танкеров составит 114 тыс. тонн, все они будут иметь ледовый класс 1А/1B, что позволит им круглогодично работать в районах со сложной ледовой обстановкой, включая субарктические моря.

    Танкеры этой серии представляют собой новое поколение судов, которые отличаются повышенной экологической безопасностью, отметили в «Совкомфлоте», – в частности, они будут использовать в качестве основного топлива сжиженный природный газ. Суда проектировались с учетом международных ограничений выбросов оксидов серы, азота и парниковых газов, которые вступят в силу с 2020 года и будут действовать, среди прочих, в бассейнах Балтийского и Северного морей.

    Техническая спецификация танкеров была разработана специалистами «Совкомфлота» при активном участии «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта».

    Как отметил генеральный директор – председатель правления «Совкомфлота» Сергей Франк, Aframax’ы составляют более одной трети флота группы. СКФ уже осуществляет технический менеджмент трех танкеров «Роснефти» – «РН Архангельск», «РН Мурманск» и «РН Приводино». Все три судна ледового класса дедвейтом 30 тыс. тонн задействованы в перевозках нефти и нефтепродуктов в Балтийском и Арктическом морских бассейнах.

    «Надеемся, что строительство в России крупнотоннажных танкеров нового поколения на газомоторном топливе будет способствовать развитию соответствующей инфраструктуры, позволяющей бункеровать суда сжиженным газом в российских портах. Мы рассчитываем, что регуляторы и морские власти будут и дальше стимулировать фрахтователей, судовладельцев и операторов флота, которые предпринимают конкретные шаги в области использования «зеленых» технологий», – подчеркнул С.Франк.

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