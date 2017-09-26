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    • Новый стандарт взаимодействия бизнеса и таможни

    26.09.2017

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    • Сегодня в Северо-Западном таможенном управлении прошла церемония подписания соглашения об информационном взаимодействии между Балтийской таможней и Containerships. Подписи под документом поставили начальник Балтийской таможни Сергей Сенько и совладелец Containerships Киммо Нордстем. Соглашение нацелено на снижение административных барьеров без потери качества осуществляемого таможенного контроля.

    «Информацию, которую получим в рамках этого Соглашения, мы будем применять прежде всего в системе управления рисками, – подчеркнул начальник СЗТУ Александр Гетман. – Это позволит нам более эффективно использовать свои ресурсы, задействовав их на сложных для нас направлениях – там, где мы чувствуем недостаток информации».

    Киммо Нордстем назвал несколько преимуществ такого Соглашения, а именно – ускорение прохождения таможенных процедур и увеличение товарооборота. «Это выгодно и получателю товара, и судоходной линии, которая может побыстрее освободить суда в порту, – отметил он. – Мы видим, что это выгодно всем».

    Стоит отметить, что Containerships участвует в нескольких экспериментах Балтийской таможни, в том числе и в выпуске товаров незамедлительно после прибытия морского судна с учетом предварительной информации комплекса программных средств (КПС) «Портал «Морской порт». В рамках этого эксперимента в 2017 году были совершены операции по 112 партиям. Среднее время выпуска товаров составило 90 минут.

    Как рассказал SeaNews Сергей Сенько, Containerships – первая и пока единственная компания, которая участвует в эксперименте Балтийской таможни в рамках технологии электронного судового дела. «С начала этого года мы проводим этот эксперимент на базе Кронштадтского таможенного поста, – сказал он. – Этот проект зарекомендовал себя с положительной стороны. При приходе судна мы используем сведения исключительно те, которые поданы компанией в электронном виде, это безбумажный вариант. С учетом сложившейся практики в отношении Containerships порядка 85 судовых дел сформировано исключительно в электронном виде, что составляет 100% от общего объема судозаходов компании в регионе деятельности Кронштадтского таможенного поста».

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