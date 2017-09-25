Информационно-аналитическое агентство

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    • 22-тысячники на 820 млн долларов

    25.09.2017

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    • Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) получила контракт стоимостью 820 млн долларов на строительство пяти контейнеровозов VLCS для одной из европейских судоходных компаний. Для DSME это самая крупная сделка за последние два года, сообщает Pulse.

    Название заказчика не раскрывается. Предположительно, это может быть Mediterranean Shipping Company (MSC), которая недавно вела переговоры с DSME и Samsung Heavy Industries о строительстве 11 контейнеровозов вместимостью 22 тыс. TEU каждый.

    С учетом этого контракта, в этом году портфель заказов DSME состоит из 23 судов стоимостью 2,57 млрд долларов. Это 56,2% от годового плана объема продаж, который оценивается в 4,47 млрд долларов. Стоит отметить, чтобы получить дополнительную финансовую помощь, DSME выполнила условие Корейского банка развития, своего крупнейшего акционера, превысив план продаж в 2 млрд долларов.

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