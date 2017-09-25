Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Происшествия за выходные

    25.09.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • По данным ГМСКЦ, 22 сентября в 14-00 на 3150,5 км реки Дон в районе д. Калузаево танкер «Волгонефть-120», судовладелец «Пертротанкер», порт регистрации Астрахань, с грузом мазута, следовавший в Азовское море, сел на мель из-за падения уровня воды в реке на 10 см при сгонном ветре до 18 м/с. Пострадавших, загрязнения окружающей среды, помех судоходству нет.

    23 сентября в 11-00 на СТР «Звейниекс» (порт регистрации Мурманск, судовладелец ООО «Рыбак Беломорья) в Баренцевом море произошло повреждение главного двигателя (перепад давления масляного фильтра главного двигателя, наличие металлической стружки на фильтре, выкрашивание двух зубьев и наклеп основной шестерни привода регулятора и распределительного вала главного двигателя). В 13-20 судовладелец дал указание судну средним ходом следовать в порт Мурманск. Погода: ветер южный 4 м/с, море 1 балл.

    25 сентября в 01-05 теплоход «Балт-Флот-3», судовладелец ООО «БФ-Танкер», порт регистрации Санкт-Петербург (груз – мазут 5193 тонны), на 789,7 км Волго-Балтийского канала в районе нас. пункта Курдюг, при подготовке к расхождению с теплоходом «Омский -20» столкнулся с баржей «3428» (в составе с буксиром «БТ-Петрокрепость»), судовладелец ООО «Белозерское пароходство», порт регистрации Белозерск (груз – флюсы 1000 тонн). По информации капитана теплохода «Балт-Флот-3», теплоход «БТ-Петрокрепость» на радиосвязь не выходил, баржа «3428» находилась на судовом ходу без опознавательных огней. «Балт-Флот-3» получил пробоину ниже ватерлинии в носовой части по сварочному шву около 80 см, имелась водотечность в подруливающее устройство, водотечность временно устранена. Повреждения у баржи «3428» уточняются. Разлива нефтепродуктов, влияния на судоходство нет. Привлечение дополнительных средств и сил не требуется, проводится расследование.

    В 1-56 танкер «Азов» (порт регистрации Таганрог, судовладелец ООО «Трэвелер Шиппинг», следует из порт Астрахань в порт Амирабад, груз масло подсолнечное 2320 тонн), в районе 138 км ВКМСК сел на мель по середине канала. Потеря осадки – 00 см. Пострадавших, повреждений, загрязнения окружающей среды нет. Погода: ветер СВ 6-11 м/с, волнение 0,5 м. Судоходство на данном участке приостановлено. Информация о случившемся инциденте, требуемой помощи в адрес МСКЦ Астрахань от капитана танкера «Азов» не поступала.

    104
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Волго-БалтПроисшествия 04.08.2017 Движение на Волго-Балте возобновлено
    Как сообщает Главное управление МЧС по Вологодской области, движение судов на 766 км Волго-Балтийского пути (Белозерский район) возобновлено […]
    0
    Происшествия 16.02.2017 Инцидент в Керченском канале
    По данным ГМСКЦ, 15 февраля в 14-55 теплоход «Greenwing», следовавший по Керченскому каналу с севера на юг под […]
    0
    ЗатоплениеПлавкранПроисшествияСтолкновение 27.06.2017 В Петербурге катер врезался в прогулочный теплоход
    По данным ГМСКЦ, в 00-00 25 июня на 22 км реки Таз у левого берега за кромкой судового […]
    0
    АукционПроисшествияТоннель 20.06.2017 20 июня в истории транспортной отрасли
    1895 год. Был введен в эксплуатацию Кильский канал. Веками немцам приходилось плавать из Балтийского моря в Северное и […]
    0
    Ж/д перевозкиЖелезная дорогаПроисшествияТаможенный кодекс 28.03.2017 О государственном контроле и надзоре в сфере жд перевозок
    Участники 13-й международной конференции «Смешанные перевозки опасных грузов и контейнеров», организатором которой является Международная ассоциация по опасным грузам […]
    0
    АвтопромБалтийское мореКаспийское мореПроисшествия 23.01.2017 23 января в истории транспортной отрасли
    1703 год. По Указу Петра I началось строительство канала между Цной и Тверцой, соединившего воды Балтики с Волгой. […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    25.09.2017 Когда, чтобы доставить груз в срок, нужно демонтировать стройплощадку
    25.09.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 37
    25.09.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 37
    22.09.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    21.09.2017 Воинские грузы FESCO
    20.09.2017 New Weekly №53 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 8 месяцев 2017г.
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    Заполните поле

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    Заполните поле

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    Заполните поле

    +