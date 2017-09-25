Происшествия за выходные

По данным ГМСКЦ, 22 сентября в 14-00 на 3150,5 км реки Дон в районе д. Калузаево танкер «Волгонефть-120», судовладелец «Пертротанкер», порт регистрации Астрахань, с грузом мазута, следовавший в Азовское море, сел на мель из-за падения уровня воды в реке на 10 см при сгонном ветре до 18 м/с. Пострадавших, загрязнения окружающей среды, помех судоходству нет.

23 сентября в 11-00 на СТР «Звейниекс» (порт регистрации Мурманск, судовладелец ООО «Рыбак Беломорья) в Баренцевом море произошло повреждение главного двигателя (перепад давления масляного фильтра главного двигателя, наличие металлической стружки на фильтре, выкрашивание двух зубьев и наклеп основной шестерни привода регулятора и распределительного вала главного двигателя). В 13-20 судовладелец дал указание судну средним ходом следовать в порт Мурманск. Погода: ветер южный 4 м/с, море 1 балл.

25 сентября в 01-05 теплоход «Балт-Флот-3», судовладелец ООО «БФ-Танкер», порт регистрации Санкт-Петербург (груз – мазут 5193 тонны), на 789,7 км Волго-Балтийского канала в районе нас. пункта Курдюг, при подготовке к расхождению с теплоходом «Омский -20» столкнулся с баржей «3428» (в составе с буксиром «БТ-Петрокрепость»), судовладелец ООО «Белозерское пароходство», порт регистрации Белозерск (груз – флюсы 1000 тонн). По информации капитана теплохода «Балт-Флот-3», теплоход «БТ-Петрокрепость» на радиосвязь не выходил, баржа «3428» находилась на судовом ходу без опознавательных огней. «Балт-Флот-3» получил пробоину ниже ватерлинии в носовой части по сварочному шву около 80 см, имелась водотечность в подруливающее устройство, водотечность временно устранена. Повреждения у баржи «3428» уточняются. Разлива нефтепродуктов, влияния на судоходство нет. Привлечение дополнительных средств и сил не требуется, проводится расследование.

В 1-56 танкер «Азов» (порт регистрации Таганрог, судовладелец ООО «Трэвелер Шиппинг», следует из порт Астрахань в порт Амирабад, груз масло подсолнечное 2320 тонн), в районе 138 км ВКМСК сел на мель по середине канала. Потеря осадки – 00 см. Пострадавших, повреждений, загрязнения окружающей среды нет. Погода: ветер СВ 6-11 м/с, волнение 0,5 м. Судоходство на данном участке приостановлено. Информация о случившемся инциденте, требуемой помощи в адрес МСКЦ Астрахань от капитана танкера «Азов» не поступала.