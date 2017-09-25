Когда, чтобы доставить груз в срок, нужно демонтировать стройплощадку

GTE Logistics поделилась опытом доставки негабаритного груза, ради которой пришлось демонтировать стройплощадку.

Перевозка универсального фрейзерного станка размером 540 x 417 x 415 см и весом 32 тонны осуществлялась из Германии до склада клиента в Санкт-Петербурге. За день до начала перевозки выяснилось, что на маршруте движения в Германии развернули строительную площадку для реконструкции моста, которая могла помешать движению автопоезда. Возникла угроза, что груз не сможет пройти из-за габаритов.

В результате переговоров со строительной компанией, работающей над реконструкцией моста, удалось договориться о демонтаже площадки на сутки для прохода автопоезда. На вопрос SeaNews, во что обошелся демонтаж и кто покрывал эти расходы, в компании ответили, что демонтаж обошелся в 4900 евро. Поскольку это были непредвиденные обстоятельства, расходы покрывались совместно клиентом GTE Logistics. Простой, отметили в компании, длился всего одну ночь, все было сделано очень оперативно.

Из Германии перевозка осуществлялась на низкорамном трале на пневмоподвеске, т.к. высокоточные станки требуют бережного обращения; передвижение авто с негабаритным грузом осуществлялось с полицейским эскортом и машинами сопровождения. Транзитное время до порта Любек составило трое суток.

Далее перевозка груза осуществлялась на мафи-трейлерах на пароме до порта Бронка. После необходимого таможенного оформления в порту негабарит перегрузили на авто и отправили до склада грузополучателя на специальном трале с подруливающими задними колесами из-за сложностей заезда на территорию склада. Груз также конвоировался машинами прикрытия и полиции.

Перевозка была завершена в сентябре, общий срок доставки груза составил две недели, уточнили в компании.