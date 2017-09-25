Информационно-аналитическое агентство

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    • Брюки превращаются…

    25.09.2017

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    • Качественная подготовка кадров во многом упираются в финансовый вопрос, сказал ректор Государственного университета морского и речного флота имени адм. С.О. Макарова Сергей Барышников в своем выступлении на круглом столе, организованном Северо-Западным пароходством в рамках выставки «Нева 2017».

    «За два года бюджет нашего учебного заведения был сокращен примерно на 16%, – рассказал С.Барышников. – Уже сейчас заложено сокращение заработной платы на 3,5%. Мы потеряли финансирование примерно на 220 млн. На прохождение плавательной практики ничего не заложено. Это те деньги, которые университет должен заработать сам. На прохождение практики нам приходится тратить около 30 млн. Раньше это была более значительная сумма – спасибо Росморпорту, который взял львиную долю расходов на себя. Реальная картина такова: утверждены нормативы, и финансируется учебное заведение по этим нормативам чуть более половины. Мы рассчитывали получить деньги на обмундирование, в этом году Министерство образования сказало, что денег на него не будет. Вместо этого пришло письмо дать предложения о продлении сроков носки обмундирования. Но курсанты не успевают вынашивать форму: через год брюки становятся бриджами, а через два – шортами. Дети растут. К сожалению, 70% и нашего дохода, и госбюджета мы тратим на заработную плату, чтобы обеспечить майские указы президента. А 30% уходит на то, чтобы «ни в чем себе не отказывать».

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