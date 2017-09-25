Арт-доставка из Дуйсбурга в Пекин

«РЖД Логистика» поделилась опытом доставки арт-объектов из Дуйсбурга (Германия) в Пекин (Китай). Заказчиком выступила компания Duisburger Hafen AG (duisport) – спонсор немецко-китайского выставочного проекта «Deutschland 8 – Deutsche Kunst in China».

Ценный груз представлял собой две скульптуры общим весом 1190 кг и был отправлен в отдельном контейнере в составе контейнерного поезда. Общее время в пути составило 14 суток, включая перегруз арт-объектов на погранпереходе Малашевиче-Брест, формирование поезда и прохождение таможенных процедур.

Оператором сервиса по европейской и китайской территориям выступила дочерняя компания «РЖД Логистики» Far East Land Bridge (FELB), экспедитором на маршруте Брест – Забайкальск – «РЖД Логистика», подвижной состав предоставило ПАО «Трансконтейнер».

Выставочный проект «Deutschland 8», организованный Боннским фондом культуры и искусства (Bonner Stiftung für Kunst und Kultur e.V.) и Пекинской академией изящных искусств (Beijing Central Academy of Fine Arts), пройдет с 15 сентября по 31 октября на 8 площадках в Пекине. Выставочная экспозиция станет крупнейшей демонстрацией немецкого современного творчества в Китае – всего будет представлено около 320 современных арт-работ немецких художников и скульпторов.