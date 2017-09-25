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    • Аркас меняет расписание на Новороссийск

    25.09.2017

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    • Arkas Line объявил об изменениях в расписании сервиса Marmara Russia Service (MRS). Ротация портов с учетом изменений: Мерсин – Измир – Лимас – Марпорт – Новороссийск. Терминал захода в порту Новороссийск остается АО «Новорослесэкспорт».

    Как уточнили SeaNews в Arkas Line, транзитное время на Новороссийск составляет из Мерсина 6 дней, из Стамбула – 2 дня, из Лимаса – 3 дня и из Измира – 5 дней.

    «Обновление сервиса происходит ежегодно, – пояснили SeaNews в Arkas. – В прошлом году из-за действовавших санкций изменения ввели немного позже».

    Кроме того, линия заменила суда, работающие на сервисе, – теперь его будут обслуживать контейнеровозы «Maximos A» и «Electra A» вместимость 2,7 тыс. TEU. Оба контейнеровоза – одни из самых больших во флоте Arkas.

    Первый судозаход в Мерсин будет 29 сентября судном «Maximos A».

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