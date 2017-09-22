Информационно-аналитическое агентство

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    • 25 лет Maersk в России

    22.09.2017

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    • 25 лет присутствия компании Maersk в России свидетельствуют об уверенном экономическом развитии страны

    22 сентября 2017 г.

    • Долгосрочные обязательства компании Maersk в отношении российских потребителей остаются неизменными и прочны, как никогда, после 25 лет сотрудничества.
    • Судно Moscow Maersk – последнее пополнение флота Maersk Line.
    • Новые суда ледового класса, названные в честь российских рек и разработанные для плавания на Балтике, также вскоре пополнят флот компании.

    В 25-летний юбилей деятельности компании Maersk в России в состав флота Maersk Line вводится судно нового поколения класса Triple-E под названием Moscow Maersk. Оба этих торжественных события указывают на уровень отношений сформировавшихся между компанией Maersk и Россией за последние 25 лет.

    Более того, в скором времени Maersk планирует ввести в строй серию новых фидеров – крупнейших в мире судов, разработанных специально для плавания в северных широтах, где ледовой класс (усиленный корпус) необходим для круглогодичной навигации. Новые суда, которые будут названы в честь российских рек, будут задействованы на балтийских фидерных линиях Seago Line, обслуживающих Россию и осуществляющих регулярные заходы в порт Санкт-Петербург.

    Экономические перспективы

    В год 25-летнего юбилея Maersk в России, экономика страны обещает показать заметный рост. Рост цен на нефть стабилизировал курс рубля и способствовал снижению инфляции, что, оказывает положительное влияние на активность потребителей и производителей.

    «Несмотря на многочисленные макроэкономические вызовы, в год 25-летнего юбилея нашего присутствия в России мы рады видеть, что российская экономика уверенно развивается,», – рассказывает генеральный директор A.P. Møller-Maersk Сёрен Скоу, который прибыл в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать эту значимую для компании дату вместе с сотрудниками, клиентами, представителями власти и бизнес-партнерами. – «Анализируя достижения за последнюю четверть века, мы видим, что российский рынок нуждается во все более высоких стандартах качества услуг морской перевозки и инновационных продуктах, способных максимально удовлетворить пожелания наших клиентов».

    Одной из примечательных тенденций является то, что Россия наращивает объемы торговли с крупнейшими развивающимися экономиками. Рост перевозок между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) – яркое тому подтверждение. Страны БРИКС стали главной движущей силой мировой экономики. Объединяя 44% мирового населения, пять стран обеспечивают около четверти мирового объема производства и половину мирового экономического роста.

    Согласно Тому Хюльделунду, управляющему директору Maersk Line в России и Восточной Европе, мировая отрасль контейнерных перевозок переживает период глобальных трансформаций и консолидации, что существенно влияет на качество оказываемых транспортных услуг и способность удовлетворить запросы клиентов. «Поэтому сегодня наше внимание сосредоточено на том, чтобы наши покупатели в Восточной Европе, и особенно в России, были полностью уверены в качестве и надежности предлагаемых нами транспортных решений», – добавляет Том Хюльделунд.

    Прогнозы на будущее

    Являясь крупнейшим зарубежным оператором в транспортно-логистическом секторе России, компания Maersk нацелена на содействие максимальной реализации потенциала роста российского бизнеса. Опираясь на нашу глобальную сеть сервисов и обширный опыт в организации международных перевозок мы стремимся оказывать российским компаниям логистические услуги неизменно высокого уровня, полностью адаптированные к их растущим потребностям.

    «Несмотря на множество вызовов сегодняшнего рынка и собственную плотную повестку на ближайшие месяцы, мы с полной уверенностью смотрим на будущее бизнеса в России. Мы благодарим наших клиентов, представителей власти, поставщиков – всех наших бизнес-партнеров — за 25 лет успеха и твердо рассчитываем на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с ними в будущем на протяжении многих лет», – подытоживает Том Хюльделунд.

    Группа Maersk также представлена оператором терминалов APM Terminals (компания была основана в России в 2012 году совместно с TIHL и приобрела 37,5% в Global Ports Investments (GPI)), который совместно управляет некоторыми ключевыми терминалами страны в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке России, а также компаниями Damco – транспортная компания и поставщик интегрированных логистических решений – и Svitzer – компания, обеспечивающая обслуживание морских терминалов на о. Сахалин.

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