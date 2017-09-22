Информационно-аналитическое агентство

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    • 22 сентября в истории транспортной отрасли

    22.09.2017

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    • 1764 год. В Российской империи введены верстовые столбы.

    1836 год. Родился Петер Маерск-Моллер. В 1904 году он вместе с сыном Арнольдом организовал судоходную компанию для перевозки грузов, превратившуюся сегодня под именем Maersk Group в крупнейшего в мире оператора контейнерных перевозок.

    1907 год. Спускается на воду новый лайнер компании “Lloyd Italiano” – “Principessa Jolanda”. Когда часы пробили 12, приступили к церемонии спуска. По традиции разбита бутылка шампанского. Под звуки оркестра, аплодисменты и крики толпы лайнер начал свой путь. Но едва корма коснулась воды лайнер начал крениться на левый борт. Вода сквозь открытые иллюминаторы хлынула внутрь корпуса. Через 20 минут лайнер лежит на левом боку. Гибель «Principessa Jolanda» стала трагическим следствием ошибки дизайнеров в оценке устойчивости лайнера. Судно не было поднято. Часть механизмов и оборудования демонтирована на месте, а корпус разрезан и продан на металлолом. Верфь была временно закрыта, а работники уволены.

    1953 год. В Лос-Анджелесе открылась первая в мире четырехуровневая дорожная развязка. Местная газета «The Saturday Evening Post» назвала развязку с ее 32 полосами, движение по которым осуществлялось в восьми направлениях, «мечтой сумасшедшего водителя».

    1955 год. На Международном автосалоне во Франкфурте «Daimler-Benz» представляет модель L319 – первый послевоенный фургон под маркой «Mercedes-Benz».

    1973 год. В Швейцарии прошел первый День без автомобиля. К 2001 году эту инициативу поддерживали более тысячи городов в 35 странах мира.

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