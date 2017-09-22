10 лет с Sea Connect

Никто не знает вас лучше и никто не сможет рассказать о вас лучше, чем те, с кем вы каждый день соприкасаетесь по работе.

На праздновании десятилетия Sea Connect, которое недавно прошло в Петербурге, мы попросили коллег, клиентов, контрагентов и даже конкурентов компании поделиться теми пожеланиями, которые они хотели бы сказать юбилярам.

Публикуем избранные поздравления – и фотоотчет с празднования.

– Ребята, работаем мы с вами, по-моему, столько же, сколько вы существуете, больше как клиенты, но если помните, мы очень продолжительное время были конкурентами. К сожалению, наш линейный бизнес мы закрыли, но за вас мы очень рады. Мы очень рады, что у вас все получается, желаем вам успехов в будущем, и надеемся, что и 20, и 30 лет будете отмечать – и нас приглашать. А что касается бизнеса – ситуация год от года становится все более конкурентной, но я думаю, что вы справитесь – мозги есть, удача с вами, всего вам хорошего.

– Мы работаем с компанией Sea Connect все 7 лет, что существует наш бизнес, и развивались параллельно. Мы можем сказать, что это наш партнер – не просто подрядчик, но действительно партнер, основной морской перевозчик для нашего объема. И мы очень благодарны Sea Connect за тот сервис, который они оказывают – и географически, и оперативно, и коммерчески, и хотим пожелать им прежде всего оставаться на том уровне, которого уже удалось достичь в наши сегодняшние непростые экономически времена, а если им удастся еще развиться и улучшить сервис, это будет вообще прекрасно, потому что услуга, которую мы оказываем нашему клиенту, во многом состоит из набора услуг наших подрядчиков, и чем лучше работают они, тем лучше наш бизнес!

– Я работаю с компанией Sea Connect уже 4 года, мы бункеруем все суда линии, я могу сказать, что Sea Connect – одна из самых профессиональных компаний на рынке, им удается получать цены на бункеровку гораздо ниже, чем многим глобальным операторам. Рынок бункеровки сейчас очень изменился, наверно, это такое циклическое изменение, и Sea Connect выжимает из этого максимальную прибыль, в какую бы сторону рынок бункеровки ни повернулся. Они гибкие, они очень хитрые – в хорошем смысле этого слова, они очень прагматично, очень профессионально решают задачи в своих интересах и в интересах своих клиентов.

– Я работаю с Sea Connect уже 7 лет. Очень приятно, что они всегда оперативно реагируют на все запросы, быстро решают проблемы, можно обо всем быстро договориться по телефону, а потом оперативно подготовить на бумаге, всегда есть возможность найти решение, даже не посылая официальные запросы. При этом стоит отметить, что все суда Sea Connect перебукованы, приходится планировать отгрузки заранее.

– Я хочу выразить вам от лица всей нашей компании огромную благодарность за ваш коллектив. Это правда очень профессиональные, позитивные, понимающие люди, они всегда найдут решение, каким бы сложным оно ни было, всегда помогут, мы всегда найдем компромисс. Спасибо вам большое!

SeaNews присоединяется к поздравлениям и желает Sea Connect успешного бизнеса, надежных партнеров, благодарных клиентов, финансового процветания, интересных проектов и семь футов под килем!