Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Спуск на воду ледокола «Сибирь»

    22.09.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Сегодня «Балтийский завод-Судостроение» спустил на воду первый серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220. Крестной матерью судна стала председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

    Достройка будет осуществляться на воде. «Сибирь» строится на класс Российского морского регистра судоходства по заказу Росатома, закладка состоялась 26 мая 2015 года. Вместе с ледоколами «Арктика» и «Урал» судно будет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире.

    «От головного атомного ледокола нового поколения мы сегодня перешли к их серийному производству. Срок сдачи: Арктика – 19, Сибирь – 20, Урал – 21», – прокомментировал в твиттере спуск «Сибири» на воду вице-премьер Дмитрий Рогозин.

    Основные характеристики:

    • Мощность – 60 МВт (на валах),
    • Скорость хода – 22 узла (по чистой воде),
    • Длина – 173,3 м (160 м по КВЛ),
    • Ширина – 34 м (33 м по КВЛ),
    • Высота – 15,2 м,
    • Осадка – 10,5 м/8,65 м,
    • Максимальная ледопроходимость – 2,8 м,
    • Полное водоизмещение – 33 540 тонн,
    • Назначенный срок службы – 40 лет.

    Ледокол будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна.

    Технический проект атомохода был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики – в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

    Фото из твиттера Д.Рогозина
    79
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    АвтопромЖелезная дорогаИсторияЛедоколыПроисшествия 06.07.2017 6 июля в истории транспортной отрасли
    1899 год. Основание порта Александровск на Мурмане (с 1933 года — посёлок Полярное, с 1939 года город Полярный). […]
    0
    COSCOСудостроение 27.02.2017 COSCOCS приобретет верфи
    China COSCO Shipping Corporation (COSCOCS) планирует приобрести верфи, которые принадлежат дочерней компании COSCO Corporation (Singapore), сообщает Splash 24/7. […]
    0
    КитайСотрудничествоСудостроение 30.06.2017 CSSC ищет российских партнеров
    На Международном военно-морском салоне, который проходит в эти дни в Петербурге, Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) представила четырехтактный […]
    0
    ЛедоколыСудостроениеФинансирование 29.06.2017 Ледокол «Лидер» построят к 2025 году
    На Международном военно-морском салоне, который открылся в Петербурге 28 июня, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о […]
    0
    ВыставкаКитайСудостроение 21.09.2017 Тогда мы идем к вам
    Лиза Цянь, представитель департамента экономической деятельности китайской верфи Jiangsu Dajin Heavy Industry, принимающей участие в выставке «Нева 2017» […]
    0
    СокращениеСудостроение 01.03.2017 Сокращения в судостроении
    Yangzijiang Shipbuilding, крупнейшее частное судостроительное предприятие Китая, в этом году сократит 2 тыс. сотрудников, сообщает Splash 24/7. Глава […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    22.09.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    21.09.2017 Воинские грузы FESCO
    20.09.2017 New Weekly №53 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 8 месяцев 2017г.
    20.09.2017 Maersk Tankers остается в семье
    19.09.2017 Военный груз в Гданьске
    15.09.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 36
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    Заполните поле

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    Заполните поле

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    Заполните поле

    +