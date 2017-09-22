Спуск на воду ледокола «Сибирь»

Сегодня «Балтийский завод-Судостроение» спустил на воду первый серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220. Крестной матерью судна стала председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

Достройка будет осуществляться на воде. «Сибирь» строится на класс Российского морского регистра судоходства по заказу Росатома, закладка состоялась 26 мая 2015 года. Вместе с ледоколами «Арктика» и «Урал» судно будет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире.

«От головного атомного ледокола нового поколения мы сегодня перешли к их серийному производству. Срок сдачи: Арктика – 19, Сибирь – 20, Урал – 21», – прокомментировал в твиттере спуск «Сибири» на воду вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Основные характеристики:

Мощность – 60 МВт (на валах),

Скорость хода – 22 узла (по чистой воде),

Длина – 173,3 м (160 м по КВЛ),

Ширина – 34 м (33 м по КВЛ),

Высота – 15,2 м,

Осадка – 10,5 м/8,65 м,

Максимальная ледопроходимость – 2,8 м,

Полное водоизмещение – 33 540 тонн,

Назначенный срок службы – 40 лет.

Ледокол будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна.

Технический проект атомохода был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики – в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

Фото из твиттера Д.Рогозина