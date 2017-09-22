Сколько лет российским судам река-море

В ходе работы выставки «Нева 2017» прошел круглый стол Северо-Западного пароходства, на котором генеральный директор ООО «Морское инженерное бюро» Геннадий Егоров рассказал о тенденциях рынка в сегменте судов «река море».

«Средний возраст судов смешанного плавания «река-море» – порядка 39 лет, – отметил Г.Егоров. – Средний возраст списания – 35 лет. Это понятно, что мы перевалили за нормативы и разумные пределы. Кризис 2008 года рубанул по тем сериям судов, которые привыкли считать вечными. Это означает, что флот естественным образом с помощью экономики очищается. Причем сейчас началось списание не по техническим основаниям, как раньше это было и как было рационально, когда была спокойная экономика. Флот сейчас списывается по экономическим причинам. «Трехтысячники» (суда типа «Волго-Балт, «Сормовский» и другие) вне экономики. Они уходят с рынка».

В то время как «трехтысячники» уходят, «остается четкий и ясный ответ рынка, что необходимо, – отмечает Г.Егоров. – Не списываются суда проектов типа «Волго-Дон» и «Омский» в первую очередь, модернизированный «Волжский» – даже в возрасте старше 40 лет. Все остальное списывается, что называется, пачками. И в этом году эта тенденция продолжается».

Учитывая тот факт, что рынок стал очищаться, его необходимо «подпитать» новыми и безопасными судами. «Хотя серия RSD49 великолепная, но уже за эти годы удалось совершить прорыв и создать суда так называемого сверхполного типа, – подчеркнул Г.Егоров. – Это серия танкеров проекта RST27. За четыре года в эксплуатацию сдано 40 танкеров. Очень хорошие показатели – это серия в численности, близкой к советским представлениям о серии судов».

Как отметил Г.Егоров, естественным был бы шаг, который объединял бы параметры трюмов RSD49 и RST27. Такие серии сейчас предлагаются – это 59-я серия и 62-я. «Это естественное решение для перевозки массовых грузов, – сказал он. – Новое влияние на экономику сухогрузных судов оказали негабаритные грузы. Появилось желание перевозить такие грузы в длинных трюмах. На 59-й серии длина трюма составляет уже более 78 метров, когда как на 49-й серии – 56 метров».

«Средний возраст судов Северо-Западного пароходства составляет 16,5 лет, – отметил в заключение Г.Егоров. – Во флоте СПЗ сухогрузы проекта RSD49. На сегодня это лучшие сухогрузные суда «река-море» в Российской Федерации. И этот факт радует».