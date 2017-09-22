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    • Мы сопротивляемся безрассудным идеям «озеленить» все судоходство

    22.09.2017

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    • На круглом столе, организованном Северо-Западным пароходством в рамках выставки «Нева 2017», выступил директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Виталий Клюев. Он поделился своим мнением о требованиях IMO к судовому топливу.

    «С 2020 года по всему миру судовое топливо должно содержать серы не более 0,5%. Решение уже принято, оно обсуждалось на разных уровнях. И эти международные требования зеркально транслированы в наше национальное законодательство. С точки зрения судоходного бизнеса, это неприятно. Это требует и ресурсов, и денег. Но с точки зрения экологии – какой смысл в одном месте сказать «нельзя», а в другом – «можно»? Я не сторонник «зеленых» движений – все запретить. И самый безопасный пароход – это пароход, который не построили никогда: он ничего не излучает, никогда не утонет и ничего не загрязнит. Будучи все равно на судоходной стороне, я понимаю, что это все-таки издержки. И мы в IMO сопротивляемся безрассудным идеям «озеленить» все судоходство по максимуму. Однако решение принято, и, на наш взгляд, надо ему следовать и внутри страны в том числе».

    «Время покажет, насколько эти требования реализуемы. Надо находит баланс между требованиями по защите окружающей среды от судоходной деятельности и экономическими интересами. Проблема в том, что 0,5% – это требования к дизельному топливу. Тяжелого топлива с таким содержанием серы не существует. А дизельное топливо с содержанием серы 0,5% в силу глубокой модернизации заводов производить просто не выгодно. По цене мы сразу получим увеличение в два с половиной раза. Такая проблема существует. До того, как в IMO были приняты окончательные решения, мы проводили совещания в Минтрансе с судоходными компаниями и производителями топлива. Производители сказали: Сделаем! Вопрос – по какой цене?»

    «В отличие от мира, страна в наших руках. Думаю, если мы выступим с идеей отложить сроки или поменять что-то, мы встретим сильное сопротивление. Просто сказать «нет» и продолжать чадить тоже не получится. Я сторонник баланса».

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