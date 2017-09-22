Лихтер на мели на Беломорканале

По данным ГМСКЦ, 20 сентября в 23-50 при буксировке лихтеров-8827, 8837 теплоходом «ОТА-990» (судовладелец «Петрозаводская судоходная компания») на 1164 км Беломорско-Балтийского канала (створ Мясниковский) лихтер-8827, груз – древесина (баланс) 711 тонна, сел на мель. Пострадавших, помех судоходству нет. Имеется водотечность корпуса, разлив нефтепродуктов менее 1 куб. м ликвидирован силами экипажа. Судовладелец принимает меры по организации паузки груза и снятия судна с мели.

21 сентября в 9-30 на СРТК-К «Нерпа», судовладелец ООО «Кереть», порт регистрации Мурманск, в южной части Баренцева моря при постановке трала произошла намотка снасти на винт. Судно легло в дрейф. В район аварии направлен дежурный СМБ «Мурманрыба» (порт регистрации Мурманск, судовладелец ФГБУ «Северный ЭО АСР») для буксировки аварийного судна в укрытие и проведения водолазных работ по очистке винта. Угрозы безопасности судну и экипажу по условиям погоды нет. Безопасность аварийного судна в районе до подхода буксира «Мурманрыба» обеспечивает МРТР «Гайдук».