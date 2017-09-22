Информационно-аналитическое агентство

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    • Где пройти медкомиссию моряку

    22.09.2017

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    • На круглом столе, который организовало Северо-Западное пароходство в рамках выставки «Нева 2017», директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Витай Клюев уточнил информацию о перечне медицинских учреждений, уполномоченных на медицинские освидетельствования моряков.

    Минздрав, рассказал он, предложил перечень подведомственных ему государственных организаций, насчитав всего 21 организацию на всю страну, причем львиная доля этих организаций расположена «внутри» страны, например, в Перми или Нижнем Новгороде. «Мы предложили другой перечень учреждений, которые реально такими комиссиями занимаются, – сказал В.Клюев. – У нас таких организаций получилось более ста».

    «Минздрав с нашей подачи пришел к такому решению. Лицензия, выдаваемая медицинской организации и содержащая запись о том, что может проводить медицинские комиссии, в том числе моряков, – это и есть тот самый ключик к решению задачи. Тогда список лицензированных медицинских организаций, которые и так публикуются сегодня на сайте Росздравнадзора, – это и есть перечень необходимых организаций».

    «Единственный нюанс сейчас остался, – отметил В.Клюев. – Мы обязаны публиковать перечень допущенных организаций для медицинского освидетельствования моряков. На сайте Росздравнадзора в настоящее время есть список лицензиатов, что не одно и то же. Не все из них допущены к проведению комиссий. Мы предложили Минздраву отдельным перечнем опубликовать перечень медицинских организаций, которые могут осуществлять освидетельствования моряков. На этом мы немножко застопорились. Мы дожмем этот вопрос, и постановление правительства, которым будет утвержден  перечень, будет в ближайшее время».

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