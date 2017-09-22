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    • Военная кафедра и военно-учебный центр на базе Макаровки

    22.09.2017

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    • 1 сентября 2018 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова вновь откроется военная кафедра. Об этом сообщил ректор вуза Сергей Барышников в ходе круглого стола, организованного Северо-Западным пароходством на выставке «Нева 2017».

    «В августе этого года на выездной коллегии Министерства обороны было принято решение об открытии военной кафедры и восстановлении военного обучения, более того, о создании военно-учебного центра, – поделился С.Барышников. – По дорожной карте, которая сейчас утверждена Министерством обороны, 1 сентября 2018 года мы уже должны открыть военное обучение».

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