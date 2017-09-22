Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

    22.09.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы читать материалы целиком. Или получите доступ к демо-материалам.

    ПодписатьсяДемо-доступ
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Состав и периодичность выпуска аналитических материалов с примерами смотрите здесь

    Доступ к уникальным авторским отраслевым материалам сайта SeaNews.
    Вам будут доступны абсолютно все новостные материалы сайта www.SeaNews.ru, которые недоступны больше нигде. Вы узнаете о наиболее важных и горячих событиях в мире транспорта и грузоперевозок, а архив сайта с 2000 года откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Нас читают

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017АпрельГлобальноИюльИюньКонтейнерооборотМайМартСингапурФевральШанхайЯнварь 26.08.2017 Контейнеры лидеров
    По итогам января-июля 2017 года контейнерооборот Шанхая вырос по сравнению аналогичным периодом 2016 года на 8,9% — до […]
    0
    2017АпрельИмпортИюльИюньМайМартПродукты питанияСтатистика таможниФевральЯнварь 18.09.2017 Продуктовый импорт
    По итогам 7 месяцев 2017 года ввоз мяса и мясопродуктов на территорию РФ увеличился. По отношению к показателю […]
    0
    2017ГрузооборотМорской порт Санкт-Петербург 03.08.2017 Перевалка контейнеров выросла в три раза
    В I полугодии 2017 года АО «Морской порт Санкт-Петербург» обработано 3,6 млн тонн грузов — на 5% меньше, […]
    0
    ЕвросоюзТорговля 28.02.2017 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    По итогам 2016 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза составил 191,1 млрд евро, что на 9% […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Hapag-LloydАпрельИюньМайМартФевральФинансыЯнварь 30.08.2017 Hapag-Lloyd в плюсе по итогам квартала
    Hapag-Lloyd опубликовал операционные и финансовые показатели за первое полугодие 2017 года. Объем перевозок составил 4,22 млн TEU, на […]
    0
    2017ГлобальноИюньКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки 19.06.2017 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2017
    На 24 неделе рост спотовых ставок на трейде Азия – Европа сменился падением. Ставки на американском направлении продолжили […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    22.09.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    21.09.2017 Воинские грузы FESCO
    20.09.2017 New Weekly №53 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 8 месяцев 2017г.
    20.09.2017 Maersk Tankers остается в семье
    19.09.2017 Военный груз в Гданьске
    15.09.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 36
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    Заполните поле

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    Заполните поле

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    Заполните поле

    +