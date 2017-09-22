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    • Второй сервис Maersk на ВМТП

    22.09.2017

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    • Сегодня Владивостокский морской торговой порт обработал первое судно регулярного морского сервиса Intra Asia 1 (IA1) контейнерной компании MCC Transport Singapore Pte Ltd (входит в группу компаний Maersk).

    Сервис обеспечивает еженедельную доставку грузов из стран Юго-Восточной Азии во Владивосток. IA1 соединяет порты Джакарта, Сурабая, Гонконг, Шэньчжэнь, Нинбо, Шанхай, Кваньян, Пусан и Владивосток. Морскую транспортировку на линии обеспечивают шесть контейнеровозов: Dahlia, Bomar Spring, GH Zonda, Uni Fortuna, HS Chopin. Сервис IA1 стал второй морской линией Maersk, заходящей в ВМТП. Первый рейс нового контейнерного сервиса во Владивосток выполнил теплоход Dahlia, одно из самых больших судов, способных зайти в бухту Золотой Рог. Дедвейт контейнеровоза составляет 39 159 тонн, длина – 222 метров, осадка – 12 метров, валовая вместимость – 28 927 тонн (2 824 TEU).

    При обработке Dahlia в ВМТП было выгружено более 800 TEU, на борт загружено 688 TEU экспортных контейнеров. Следующий заход этого судна во Владивосток запланирован на 31 октября этого года.  В настоящее время ВМТП обрабатывает 14 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с 8 странами мира, а также регионами Дальнего Востока России.

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