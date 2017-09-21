Damen + Дело

Информационно-аналитическое агентство

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    21.09.2017

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    • Damen Shipyards Group и Группа компаний «Дело» подписали соглашение о намерении открыть центр технического обслуживания судов в Новороссийске. Документ был подписан на выставке «НЕВА 2017», проходящей в Петербурге.

    По информации сторон, открыть центр планируется до конца 2017 года на базе судоремонтной верфи Алексино, входящей в число активов Группы «Дело».

    Как отмечают в группе «Дело», Алексино – единственное инфраструктурное предприятие в Азово-Черноморском бассейне, оказывающее услуги по предоставлению стоянки у причалов, зимнего хранения, обслуживания и ремонта коммерческих судов, катеров и яхт при максимальной длине 40 м, ширине 8,7 м, осадкой до 3,5 м. Докование судов производится судоподъемником грузоподъемностью 160 тонн.

    В Damen объясняют решение открыть центр необходимостью оптимизировать сервисные услуги в регионе – сейчас там работает более 30 судов, построенных Damen, и это число растет.

    Так, в ноябре 2017 года сервисная компания «Дело», принадлежащая стивидорному холдингу «ДелоПортс» в составе группы «Дело», ожидает поставку трех буксиров Damen ASD 2310. Передача четвертого буксировщика запланирована на 2018 год.

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