Тогда мы идем к вам

Лиза Цянь, представитель департамента экономической деятельности китайской верфи Jiangsu Dajin Heavy Industry, принимающей участие в выставке «Нева 2017» в Петербурге, рассказала SeaNews о планах продвижения компании на российский рынок.

«Наша компания занимается судостроением, а также поставкой судового оборудования, – сказала она. – Мы строим разные суда типа «море-река» – химовозы, танкер для России, еще сухогрузы, буксиры, баржи. Эти суда уже работают в вашей стране. В настоящее время мы работаем над новыми проектами для России, которые можно строить в Китае, а еще мы ищем сотрудничество с российскими компаниями, для которых мы будем здесь, в России, строить суда. У нас есть группа специалистов, а у вас есть верфи, поэтому мы могли бы приехать к вам строить. Конкретных планов, на каких верфях будут реализовываться такие проекты, пока нет. В Москве сейчас идут переговоры. Мы предполагаем, что предварительно такие верфи будут в Тюмени, в Омске. Но это пока на стадии переговоров».

Также Лиза Цянь поделилась мнением о тенденциях на рынке судостроения. «Трудно сказать точно, увеличивается ли объем заказов, – сказала она. – Просто у вас в России есть решение на высоком уровне, что лучше строить суда внутри страны, а если строить за рубежом, могут возникать трудности с вашим Регистром. Заказы есть, но не так много. Если брать другие страны, то заказы растут, правда, очень медленно, сейчас во всем мире в отрасли судостроения не все так хорошо».