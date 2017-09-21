Новые RTG для Норникеля в Мурманске

На прошлой неделе Мурманский транспортный филиал «Норильского никеля» (МТФ) в порту Мурманск получил два козловых крана на пневматическом ходу, предназначенных для перегрузки контейнеров весом до 40 тонн.

Новая техника позволит нарастить складскую емкость перегрузочного терминала МТФ почти на 40%, отмечают в компании. Доставка кранов в Мурманск осуществлялась морским путем – по данным Норникеля, Liebherr впервые в своей практике транспортировала подобное оборудование высотой 26 метров в собранном виде.

Новые краны оснащены автоматическими спредерами, системой контроля за положением груза, интеллектуальной системой автоматического рулевого управления, а также электрогидравлической противораскачивающей системой. Это позволяет производить штабелирование контейнеров с высокой степенью производительности и надежности.

Напомним, что в марте этого года был открыт реконструированный второй причал Мурманского транспортного филиала «Норильского никеля», который позволил существенно нарастить грузопоток по маршруту Дудинка – Мурманск.

Как отмечают в компании, использование новейшей грузоподъемной техники позволит нарастить складскую емкость перегрузочного терминала МТФ почти на 40%. Таких показателей планируется достигнуть за счет увеличения высоты складирования контейнеров при формировании штабелей. Подобные машины в условиях Крайнего Севера раньше не эксплуатировались.

Инвестиции «Норникеля» в приобретение новой техники для Мурманского транспортного филиала составили более 200 млн руб.

Сейчас в распоряжении МТФ находятся пять современных судов-контейнеровозов арктического ледового класса, танкер и портовый ледокол.