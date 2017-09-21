Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • НМТП снижает обороты

    21.09.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • За январь-август 2017 года консолидированный грузооборот группы НМТП снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% и составил 97,1 млн тонн.

    Новороссийские активы группы за 8 месяца этого года. обработали 56,2 млн тонн, что на 3,1% больше показателя прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ).

    Грузооборот Приморска, напротив, упал – на 7,4% и составил 40,1 млн тонн.

    Балтийск (БСК) значительно увеличил грузооборот и в TEU (на 76,8%), и в тоннах (на 40,5%).

    Традиционно значительная доля в общем грузопотоке группы приходится на наливные грузы, оборот которых за 8 месяцев отчетного года уменьшился на 4,7% до 73,1 млн тонн.

    Суммарный оборот нефти по итогам января-августа 2017 года снизился на 6,1%, до 51,1 млн тонн. Cнижение произошло за счет сокращения отгрузок через Приморск – на 9,9% (до 30,4 млн тонн).

    Перевалка нефти через Новороссийск выросла, но ненамного – на 0,2% и составила 20,71 млн тонн.

    Совокупный оборот нефтепродуктов на терминалах группы также снизился – на 1,9% и составил 21,2 млн тонн. При этом отгрузки нефтепродуктов через Новороссийск упали на 4,7% (до 11,5 млн тон). Оборот нефтепродуктов в Приморске, напротив, вырос – на 1,5%, до 9,7 млн тонн.

    Перевалка навалочных грузов по итогам января-августа 2017 года выросла относительно аналогичного показателя прошлого года всего на 36,3% и составила 10,4 млн тонн. Рост произошел за счет увеличения объемов обработки зерна (+79,4% до 6,4 млн тонн) и угля (+25,8% до 1,4 млн тонн).

    По остальным грузам в сегменте навалочных произошло падение объемов обработки.

    Объем обработки химических грузов по сравнению с показателем 8 месяцев прошлого года снизился на 14,7% (до 551 тыс. тонн), железорудного сырья – на 1,8% (до 1,8 млн тонн) и сахара – на 39,7% (до 315 тыс. тонн).

    Объем перевалки генеральных грузов по итогам 8 месяцев 2017 года составил 9,2 млн тонн. Это на 8,5% меньше уровня аналогичного периода прошлого года.

    За отчетный период снизилась обработка черных металлов – на 10,5% (до 8 млн тонн) и лесных грузов – на 29,4% (до 251 тыс. тонн).

    Перевалка цветных металлов за январь-август этого года выросла на 5,4% и составила 782 тыс. тонн. Обработка скоропорта по сравнению с показателем 8 месяцев прошлого года значительно выросла – в 5,7 раза и составила 181 тыс. тонн.

    Динамика контейнерооборота на Балтике и в Новороссийске положительная.

    109
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017АпрельЛесная промышленностьЛесные грузыМартСтатистика таможниФевральЭкспортЯнварь 13.06.2017 Лес на экспорт
    По данным ФТС РФ, российские поставки необработанных лесоматериалов на мировой рынок по итогам четырех месяцев сократились по отношению […]
    0
    NEW WeeklyГрузооборотЮг 01.02.2017 New Weekly №22 Грузооборот портов Южного региона, 12 месяцев 2016г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017PanalpinaГлобальноФинансы 20.07.2017 Финансы Panalpina
    Panalpina опубликовала финансовые показатели за первое полугодие 2017 года. Выручка увеличилась на 1,4% до 2,6 млрд швейцарских франков […]
    0
    2017NEW WeeklyАпрельГрузооборотСеверо-Запад 17.05.2017 New Weekly №37 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 4 месяца 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Бункерный бизнесБункеровкаГлобальноМай 29.05.2017 Обзор мирового рынка бункеровки. 22 неделя 2017
    На 22 неделе года в Роттердаме, Пирее, Сингапуре и Санкт-Петербурге опустились цены на все виды топлива без исключения. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АпрельИмпортИюльИюньМайМартПродукты питанияСтатистика таможниФевральЯнварь 18.09.2017 Продуктовый импорт
    По итогам 7 месяцев 2017 года ввоз мяса и мясопродуктов на территорию РФ увеличился. По отношению к показателю […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    21.09.2017 Воинские грузы FESCO
    20.09.2017 New Weekly №53 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 8 месяцев 2017г.
    20.09.2017 Maersk Tankers остается в семье
    19.09.2017 Военный груз в Гданьске
    15.09.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 36
    15.09.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 36
    Пресс-релизы Показать всё
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    21.02.2017 Nile Dutch добавляет в ротацию порт Тема (Гана)
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    Заполните поле

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    Заполните поле

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    Заполните поле

    +