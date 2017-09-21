НМТП снижает обороты

За январь-август 2017 года консолидированный грузооборот группы НМТП снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% и составил 97,1 млн тонн.

Новороссийские активы группы за 8 месяца этого года. обработали 56,2 млн тонн, что на 3,1% больше показателя прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ).

Грузооборот Приморска, напротив, упал – на 7,4% и составил 40,1 млн тонн.

Балтийск (БСК) значительно увеличил грузооборот и в TEU (на 76,8%), и в тоннах (на 40,5%).

Традиционно значительная доля в общем грузопотоке группы приходится на наливные грузы, оборот которых за 8 месяцев отчетного года уменьшился на 4,7% до 73,1 млн тонн.

Суммарный оборот нефти по итогам января-августа 2017 года снизился на 6,1%, до 51,1 млн тонн. Cнижение произошло за счет сокращения отгрузок через Приморск – на 9,9% (до 30,4 млн тонн).

Перевалка нефти через Новороссийск выросла, но ненамного – на 0,2% и составила 20,71 млн тонн.

Совокупный оборот нефтепродуктов на терминалах группы также снизился – на 1,9% и составил 21,2 млн тонн. При этом отгрузки нефтепродуктов через Новороссийск упали на 4,7% (до 11,5 млн тон). Оборот нефтепродуктов в Приморске, напротив, вырос – на 1,5%, до 9,7 млн тонн.

Перевалка навалочных грузов по итогам января-августа 2017 года выросла относительно аналогичного показателя прошлого года всего на 36,3% и составила 10,4 млн тонн. Рост произошел за счет увеличения объемов обработки зерна (+79,4% до 6,4 млн тонн) и угля (+25,8% до 1,4 млн тонн).

По остальным грузам в сегменте навалочных произошло падение объемов обработки.

Объем обработки химических грузов по сравнению с показателем 8 месяцев прошлого года снизился на 14,7% (до 551 тыс. тонн), железорудного сырья – на 1,8% (до 1,8 млн тонн) и сахара – на 39,7% (до 315 тыс. тонн).

Объем перевалки генеральных грузов по итогам 8 месяцев 2017 года составил 9,2 млн тонн. Это на 8,5% меньше уровня аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период снизилась обработка черных металлов – на 10,5% (до 8 млн тонн) и лесных грузов – на 29,4% (до 251 тыс. тонн).

Перевалка цветных металлов за январь-август этого года выросла на 5,4% и составила 782 тыс. тонн. Обработка скоропорта по сравнению с показателем 8 месяцев прошлого года значительно выросла – в 5,7 раза и составила 181 тыс. тонн.

Динамика контейнерооборота на Балтике и в Новороссийске положительная.