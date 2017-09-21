Информационно-аналитическое агентство

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    • Лишь бы не мешали

    21.09.2017

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    • Коммерческий директор судоремонтно-строительного холдинга «Техфлот» (г. Севастополь) Алексей Малько в ходе выставки «Нева 2017» поделился с SeaNews мнением о трудностях, с которыми сталкиваются крымские предприятия.

    «Сейчас многие производства и компании проходят все юридические вопросы, которые связаны с вхождением в состав Российской Федерации, – рассказал  А.Малько. – Много проверяющих по охране труда, по промбезопасности, по экологии и так далее. И не решен у нас вопрос по земле у многих предприятий, что тормозит развитие. Я бы не сказал, что те же самые санкции могут тормозить производство. Все же основные трудности связаны с законодательной базой РФ: с нашей точки зрения, учитывая, как мы перешли с Украины, можно было упростить многие вопросы, и производству было бы легче. Сейчас один закон трактует одно, другой закон – второе, проверяющие все мотивированы на то, чтобы наказывать, а не поддерживать. То есть первая проверка идет – сразу штраф, административное, уголовное наказание, вплоть до закрытия предприятия. А по факту было бы неплохо сделать предупреждение. Чтобы у проверяющего мотивация была не на то, сколько он предприятий наказал, а скольким предприятиям помог. Это было бы куда эффективней».

    «Несколько лет назад мы строили плавучие заправочные станции, – продолжил А.Малько. – Опять сейчас возник вопрос в законодательстве. Например, яхты надо заправлять, а на те плавучие заправочные станции, что есть сейчас, сложно оформить лицензию на разгрузочно-погрузочные работы. Заправка самой станции с бензовоза, а потом заправка и самой яхты – требования практически невозможно выполнить. Требования для «малышей» такие же, как и для крупных бункеровщиков. Все эти вопросы мы в Севастополе пытаемся решать, выходить на федеральный уровень».

    По словам А.Малько, объемы работ у ООО «Техфлот» увеличился в три раза. Сейчас деятельность предприятия связана в основном с ремонтом судов, поскольку поставки в Европу из Крыма автоматически попадают под санкции. «Если судно построено в Севастополе, то оно попадает под санкции, – пояснил он. – А на внутреннем рынке России и так хватает предприятий, он перенасыщен. В Крыму рынка нет, у нас деньги тяжело заводятся. Банки, если видят, что перевод идет на территорию Крыма по ИНН, доллары, евро мы не можем завезти. То есть к нам приезжают экспортеры, и у нас целая проблема, как это все сделать».

    «А что касается нашего предприятия, у нас все то же самое, как и во всей России: контролирующие органы мешают производить. Мотивацию органов надо менять. Работать можно, но главное, чтобы свои же не мешали», – резюмировал А.Малько.

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