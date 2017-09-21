Воинские грузы FESCO

Универсальный сухогруз «ФЕСКО Пионер» Транспортной группы FESCO обеспечил доставку на Курильские острова 2 685 тонн грузов по заказу Министерства обороны РФ в интересах Восточного военного округа и Тихоокеанского флота России.

По информации компании, в период с начала июля до середины сентября 2017 года судно выполнило три рейса по доставке оборудования, строительных материалов и техники на курильские острова Матуа, Итуруп и Кунашир, в том числе перевез на остров Матуа технику для строительства аэродрома, а также плиты для взлетно-посадочной полосы. Завоз грузов на этот курильский остров был осуществлен впервые за 20 лет.

Транспортировка осуществлялась по маршруту Владивосток – Матуа – Ванино – Советская Гавань – Итуруп – Кунашир – Советская Гавань – Ванино – Матуа – Владивосток. Погрузочно-разгрузочные работы на необорудованный берег производились силами экипажа «ФЕСКО Пионер» с помощью самоходных барж и оператора берегового крана. Как отметили в FESCO, работы осложнялись спецификой песчаного берега и существенными колебаниями уровня моря, которые после каждого прилива изменяли контур береговой линии.