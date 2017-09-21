Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Воинские грузы FESCO

    21.09.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Универсальный сухогруз «ФЕСКО Пионер» Транспортной группы FESCO обеспечил доставку на Курильские острова 2 685 тонн грузов по заказу Министерства обороны РФ в интересах Восточного военного округа и Тихоокеанского флота России.

    По информации компании, в период с начала июля до середины сентября 2017 года судно выполнило три рейса по доставке оборудования, строительных материалов и техники на курильские острова Матуа, Итуруп и Кунашир, в том числе перевез на остров Матуа технику для строительства аэродрома, а также плиты для взлетно-посадочной полосы. Завоз грузов на этот курильский остров был осуществлен впервые за 20 лет.

    Транспортировка осуществлялась по маршруту Владивосток – Матуа – Ванино – Советская Гавань – Итуруп – Кунашир – Советская Гавань – Ванино – Матуа – Владивосток. Погрузочно-разгрузочные работы на необорудованный берег производились силами экипажа «ФЕСКО Пионер» с помощью самоходных барж и оператора берегового крана. Как отметили в FESCO, работы осложнялись спецификой песчаного берега и существенными колебаниями уровня моря, которые после каждого прилива изменяли контур береговой линии.

    128
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    FESCO Краны 18.05.2017 Краны для приморской Звезды
    FESCO обеспечила судовое агентирование поставки очередной партии кранового оборудования для строящегося судостроительного завода «Звезда» в Приморском крае. В […]
    0
    FESCO Операционные показатели 15.03.2017 Операционные показатели FESCO
    Группа FESCO опубликовала предварительные операционные результаты за 2016 год. Интермодальные перевозки увеличились на 0,5% до 164,5 тыс. TEU. […]
    0
    FESCO Контейнерный поезд 30.08.2017 FESCO запускает монгольский шатл
    Транспортная группа FESCO совместно с китайской компанией SWIFT запустила контейнерный поезд FESCO Mongolian Shuttle из Сямэня в Москву. […]
    0
    DP WorldFESCO M&AГруппа Сумма 29.05.2017 DP World может купить долю в FESCO
    Группа «Сумма» ведет переговоры о продаже миноритарного пакета в FESCO, сообщает со ссылкой на свои источники Financial Times. […]
    0
    FESCO Владивостокский морской торговый портКонтейнерный поезд 13.09.2017 FESCO запустила Yenisey Shuttle
    Транспортная группа FESCO запускает FESCO Yenisey Shuttle (FYS), регулярный контейнерный поезд, курсирующий по закольцованному маршруту Владивосток – Красноярск […]
    0
    FESCO Владивостокский морской торговый портРЖД 19.04.2017 LCL сервис через Владивосток
    Владивостокский морской торговый порт и РЖД Логистика подписали сегодня на ТрансРоссии соглашение о совместном развитии сервиса по перевозке […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    21.09.2017 Воинские грузы FESCO
    20.09.2017 New Weekly №53 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 8 месяцев 2017г.
    20.09.2017 Maersk Tankers остается в семье
    19.09.2017 Военный груз в Гданьске
    15.09.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 36
    15.09.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 36
    Пресс-релизы Показать всё
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    21.02.2017 Nile Dutch добавляет в ротацию порт Тема (Гана)
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    Заполните поле

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    Заполните поле

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    Заполните поле

    +