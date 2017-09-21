Бункеровщик СПГ для Газпрома

Проектно-конструкторское бюро Technolog Services (Гамбург) продвигает на российский рынок несколько своих проектов. Об одном из них на выставке «Нева 2017» рассказал конструктор морских судов компании Станислав Стрелка.

Он представил макет бункеровщика СПГ. «Ввиду того, что правительство России предусматривает стимулирование строительства судов на СПГ, наша компания может предложить вам некоторые решения, – сказал он. – В частности, бункеровщик СПГ. Он изначально было сделан с думой для Газпрома, но сейчас мы пытаемся его продвинуть в России отдельно, пока Газпром в раздумьях».

«Вместимость бункеровщика 3 тыс. кубов, – пояснил С.Стрелка. – Мы сотрудничаем с французской компанией GTT, которая производит мембранный танки. И очень важно, что по желанию заказчика наш бункеровщик можно использовать и с мембранным танком. Судно весьма конкурентоспособно потому, что с таким объемом оно имеет компактные размеры. То есть, оно может заходить в устье реки, судно может проходить через каналы. Пока это концептуальный проект. Он более заточен для российских нужд и может иметь также и ледовый класс, что актуально для Балтики».

Как отметил С.Стрелка, переход на СПГ – это мировая тенденция. «Большинство стран пытается продвинуть СПГ, у кого-то получается, а у кого-то – нет, – сказал он. – Россия дает определенные приоритеты по СПГ и финансовую поддержку, поэтому мы приложим все усилия, чтобы зайти на ваш рынок».