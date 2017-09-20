Информационно-аналитическое агентство

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    • Главное в шиппинге – это люди

    20.09.2017

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    • На днях линия Sea Connect отметила в Петербурге свое десятилетие. О том, какой путь прошла компания, как изменился за эти годы рынок контейнерных перевозок в России и в мире и о своих прогнозах на ближайшее будущее в интервью SeaNews рассказал Вячеслав Пуземский, СЕО Sea Connect.

    Вячеслав, за те 10 лет, что Sea Connect работает на рынке, какие изменения произошли в сфере контейнерных перевозок в России и в мире, как изменился рынок и сама компания?

    Sea Connect 10 лeт назад и сейчас – это совершенно разные компании. За это время менялись экономические тренды, менялись номинированные агенты, эволюционировала стратегия – от чисто фидерной линии к дверным Short Sea перевозкам с широкоразвитым интермодальным сервисом в Европе. Компания зарекомендовала себя как клиентоориентированная, с отлаженным customer service’ом, всегда, даже в самых сложных ситуациях, мы оперативно находим решение и доставляем груз в срок.

    Насколько те тенденции, которые можно наблюдать в России, идут в русле или, наоборот, в противоход с общемировыми или теми, что вы видите в других странах, где работает Sea Connect?

    Мы наблюдаем рост контейнерного оборота в Европе и сложности с наземной логистикой, возникающие в связи с увеличением грузопотока. Имеют место задержки на терминалах в ожидании причалов и т.д.

    В Северо-Западном регионе России терминалы хорошо подготовились и имеют существенный запас для приема растущих грузопотоков.

    Безусловно, очень быстро в мире изменяются технологии – роботизированные терминалы, автономные суда без экипажей, полная дигитализация – еще недавно это казалось фантастикой, а сейчас это уже данность.

    Производительность труда играет очень большую роль в конкурентной борьбе.

    Мы сами начинали 10 лет назад с табличками Excel, а сейчас без мощнейшей программной поддержки не представляем своей работы.

    Но я все равно остаюсь романтиком и считаю, что шиппинг – это человеческий бизнес, и ведут его к успеху прежде всего люди, мои коллеги.

    Масштабная консолидация, которую мы наблюдаем на рынке Deep Sea, – насколько этот тренд характерен для Short Sea, каковы тенденции в этом сегменте?

    Консолидация в Short Sea сегменте, а также слияния и поглощения в Западной Европе уже идут в полный рост. Я думаю, что до конца года мы узнаем и о значительных сделках на рынке Балтийского моря. Наша компания также получала соответствующие предложения, но пока выстояли и остались довольны этим решением, так как все 10 лет компания является прибыльной, с хорошими финансовыми показателями.

    Каков Ваш прогноз развития контейнерного рынка, в первую очередь российского, на ближайшую перспективу?

    Я уверен в росте российского рынка на долгую перспективу, безусловно, еще больше различных грузов будет контейнеризироваться. Я думаю, например, увеличивающийся экспорт зерна даст сильный толчок контейнеризации. Автотранспортные услуги будут дорожать, и интермодальные, железнодорожные сервисы будут расти. Также практически не задействован речной транспорт, который также должен начать набирать обороты по мере появления новых тримодальных терминалов в различных регионах страны.

    Если бы вы выходили тогда, 10 лет назад, на рынок, имея тот опыт и знание, которые есть у вас сегодня, что бы вы сделали по-другому?

    Конечно, есть отдельные моменты, которые нужно было бы сделать иначе, но они не фундаментальны. Линия всегда следовала за грузом и тенденциями. Мы никогда не упускали возможность использовать неожиданные ситуации чтобы превратить их в тренды и строить на этом новые сервисы, новые предложения. За 10 лет мы поняли, насколько дорог каждый клиент, вне зависимости, маленький он или большой, что широкая клиентская база позволяет справляться даже с потерей одного крупного грузопотока. Поэтому мы и стремимся обрабатывать каждый контейнер как особо важный.

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