Maersk Tankers остается в семье

Группа A.P.Moller-Mærsk продает свой танкерный актив Maersk Tankers APMH Invest A/S, дочерней структуре A.P.Moller Holding, инвестиционного подразделения A.P.Moller Foundation.

Соглашение о купле-продаже было подписано сегодня. Цена сделки – 1,71 млн долларов. A.P.Moller-Mærsk намерена направить выручку эти средства на сокращение долга.

Как отмечают стороны сделки, продажа Maersk Tankers позволит A.P.Moller-Mærsk высвободить ресурсы, чтобы сконцентрироваться на развитии контейнерного, портового и логистического бизнеса.

Maersk Tankers была основана в составе A.P.Moller-Mærsk в 1928 году. На сегодня штат компании насчитывает 3,1 тыс. сотрудников, в составе флота – 161 танкер-продуктовоз, 80 из них находятся в собственности.

A.P.Moller Holding намерен создать для владения и управления Maersk Tankers отдельный консорциум с участием глобального трейдера Mitsui & Co. Ltd. и других партнеров. При этом Maersk Tankers продолжит работать под своим брендом и сохранит в качестве логотипа семилучевую звезду Maersk.

Сделка по продаже Maersk Tankers должна быть закрыта в течение нескольких недель – она не требует согласования с регулирующими органами.

Сделка с Mitsui & Co согласованию подлежит и, как ожидается, будет закрыта в начале 2018 года.

Напомним, решение выделить энергетический бизнес из состава A.P.Moller-Mærsk и сконцентрироваться на транспортно-логистическом направлении было принято в 2016 году. Месяц назад A.P.Moller-Maersk сообщил о продаже Maersk Oil концерну Total, стоимость сделки составила 7,45 млрд долларов. Решения по другим компаниям энергетического блока – Maersk Drilling и Maersk Supply Service – должны быть определены до конца 2018 года, отмечают в A.P.Moller-Maersk.