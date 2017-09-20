20 сентября в истории транспортной отрасли

1900 год. Впервые использован сотовый радиатор. Основой конструкции, которой оснастили 35-сильный первый Mercedes, стал трубчатый радиатор, который разработал в 1895 году Вильгельм Майбах.

1934 год. Советский ледокол «Литке» завершил первое плавание Северным морским путем, совершённое за одну навигацию. Начальник экспедиции Д.С.Дуплицкий, капитан Н.М.Николаев, научный руководитель В.Ю.Визе. «Ф.Литке» – линейный ледокол российского арктического флота, названный в честь русского исследователя Арктики адмирала Федора Петровича Литке.

Был построен в 1909 году в Великобритании, носил названия «Канада», «Earl Grey». Водоизмещение — 4 850 тонн. В эксплуатации до 1959 года. Во время Первой мировой войны российское правительство купило судно, чтобы использовать для зимних перевозок грузов и охраны беломорских коммуникаций.