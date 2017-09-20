Экспорт и импорт ТНП

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    20.09.2017

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    • Российский импорт кожаной обуви в январе-июле 2017 года, по данным ФТС РФ, составил 29,8 млн пар, что на 21,7% больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года.

    В денежном выражении импорт кожаной обуви вырос на 34,6%, достигнув 806,9 млн долларов.

    Также увеличился импорт одежды – за 7 месяцев этого года ее ввезли на сумму 3,58 млрд долларов, что на 25,5% больше, чем годом ранее.

    Хлопчатобумажных тканей за отчетный период было импортировано 143,1 млн квадратных метров – на 50% больше, чем в январе-июле 2016 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 42,4%, составив 81,6 млн долларов.

    Объем российского экспорта х/б тканей, наоборот, снизился по сравнению с прошлогодним уровнем на 9,6% – до 45,9 млн квадратных метров. Доходы от экспорта при этом выросли на 24,3% и достигли 27,6 млн долларов.

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