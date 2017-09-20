Танкер столкнулся с сухогрузом с зерном

По данным ГМСКЦ, в 6-20 19 сентября на втором колене Азово-Донского морского канала в районе буев 20-21 произошло столкновение теплохода «Велес» (флаг Молдова, судовладелец Delf Service LLC, груз пшеница 3003 тонн) с танкером «Волгонефть-210» (порт регистрации Пермь, судовладелец ООО «Самарская судоходная компания», флаг Россия, в балласте) с лоцманами на борту в условиях плохой видимости.

Пострадавших, загрязнения моря нет. Повреждения незначительные (у теплохода «Велес» повреждено 6 м фальшборта, вздутие главной палубы), потери мореходных качеств нет. В 17-00 19 сентября «Велес» прибыл в порт Ростов-на-Дону, «Волгонефть-210» находится на рейде порта Азов. Проводится осмотр судов и соответствующее расследование.