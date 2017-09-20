О некоторых нормах перемещения транспортного средства международной перевозки

Представитель Евразийской экономической комиссии Сергей Соколов в ходе 9-го Балтийского транспортного форума разъяснил положения Таможенного кодекса ЕАЭС, касающиеся перемещения транспортных средств международной перевозки.

«В Кодексе уточнен и дополнен перечень возможных категорий товаров и транспортных средств, в отношении которых допускается применять положения, касающиеся перемещения транспортных средств международной перевозки (ТСМП), – сказал С.Соколов. – В частности, в отношении многооборотной тары, запчастей и оборудования».

Также для обеспечения формирования единообразной правоприменительной практики в Кодексе закреплена норма, позволяющая перемещать как ТСМП иностранные контейнеры с товарами, прибывающими на территорию Союза морским или воздушным транспортом и следующих иными видами транспорта для доставки конечному получателю на территории Союза. «Сейчас уже утвержден механизм оформления таких контейнеров в рамках действующей компетенции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В свою очередь, наличие данной нормы непосредственно в Кодексе будет исключительно благоприятным дополнением проделанной ею работы».

Как словам С.Соколова, перевозчику предоставляется право продлить срок временного ввоза ТСМП в случае невозможности его обратного вывоза на время, для того, чтобы для устранить причины, по которым невозможен такой вывоз. При этом прибытие перевозчика и/или представление ТСМП в таможенный орган не требуется.

Кроме того, закреплена возможность продления срока нахождения ТСМП после истечения изначального срока (при таком продлении перевозчик не будет освобождаться от ответственности за нарушение изначально установленного срока).

Порядок продления срока нахождения временно ввезенных ТСМП на таможенной территории Союза разработан (будет рассмотрен на заседании Коллегии Комиссии 10 октября этого года.

Учитывая особенности использования ТСМП, закреплена возможность передачи:

многооборотной тары третьим лицам для ее обратного вывоза;

железнодорожных ТСМП (в том числе контейнеров) от железнодорожного перевозчика получателям и от получателей перевозчику (не обязательно железнодорожному) для обратного вывоза контейнеров (при этом с момента передачи переходит и ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов в отношении таких ТСМП).

Порядок передачи железнодорожных ТСМП уже разработан на площадке Комиссии и его рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии предполагается 10 октября этого года.

Кроме того, в Кодексе урегулирован актуальный вопрос о возможности использования автомобильных ТСМП во внутренних перевозках (если это допускается законодательством государств-членов в области транспорта).

Также в настоящее время реализуется норма о возможности совершения ремонта в отношении временно вывезенных ТСМП, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза, без помещения таких ТСМП под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории.

Соответствующее решение проходит финальную стадию согласования внутри ЕЭК, после чего будет предложен для рассмотрения Коллегией Комиссии.