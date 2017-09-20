Обратный из Чэнду

«РЖД Логистика» объявила о запуске регулярного контейнерного поезда из Чэнду (Китай) в Ворсино (Калужская область) в рамках «кругового» маршрута Ворсино – Чэнду – Ворсино.

Состав с импортом – сорок один 40-футовый контейнер с техникой и посудой – вышел из Китая 19 сентября навстречу составу с экспортом из России.

Напомним, 13 сентября с терминала Freight Village Vorsino вышел экспортный поезд с кондитерскими изделиями.

Встретиться два поезда, экспортный и импортный, должны на погранпереходе Замын-Ууд (Монголия). Прибытие экспортного поезда из России в Чэнду ожидается 26 сентября, прибытие китайского поезда в Ворсино – 2 октября.

«Круговой» жд сервис Ворсино – Чэнду – запущен в рамках проекта Российского экспортного центра (РЭЦ) по поддержке несырьевого экспорта из России в Китай. Графиком отправления – раз в две недели.